Torna "Naturale!" con il mercato della Terra di Slow Food Colline Novaresi

Torre Annunziata, torna il Mercato della terra Paniere Vesuviano - Domenica 30 marzo dalle 9 alle 13. Cuccurullo: “Spazi per costruire comunità” Ritorna a Torre Annunziata il Mercato della Terra Paniere Vesuviano. L’iniziativa, promossa da Slow Food Vesuvio e nata diversi anni fa proprio a Torre Annunziata, si terrà domenica 30 marzo dalle 9 alle 13 su corso Umberto I, dall’angolo con via Gino Alfani a via dei Mille. Attesi in città i produttori ortofrutticoli, produttori di olio extravergine d’oliva, dei formaggi del Cilento, del beneventano e dei Monti Lattari, del miele vesuviano e campano. 🔗puntomagazine.it

