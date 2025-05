Torna la Mille Miglia | auto d’epoca e vip Prato accende i motori

Prato, 7 maggio 2025 – Oltre 400 equipaggi su altrettante vetture d’epoca, in rappresentanza di ventinove nazioni su un tracciato complessivo di 1900 km in tutto il Centro-Nord: l’Italia è ovviamente il paese più rappresentato al volante, seguita da Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti.Sono alcuni dei numeri dell’edizione 2025 della “Mille Miglia”, che interesserà direttamente Prato per la terza volta negli ultimi quattro anni. Il percorso è stato presentato ieri mattina dall’organizzazione nella cornice di Palazzo Pretorio, alla presenza della sindaca Ilaria Bugetti, dell’assessore Diego Blasi e del presidente di Aci Prato Federico Mazzoni. Le autovetture passeranno da Prato il prossimo 18 giugno, nel corso della seconda delle quattro tappe della manifestazione che quel giorno partirà da San Lazzaro di Savena (a pochi chilometri da Bologna) e si concluderà a Roma. 🔗 , 7 maggio 2025 – Oltre 400 equipaggi su altrettante vetture, in rappresentanza di ventinove nazioni su un tracciato complessivo di 1900 km in tutto il Centro-Nord: l’Italia è ovviamente il paese più rappresentato al volante, seguita da Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti.Sono alcuni dei numeri dell’edizione 2025 della “”, che interesserà direttamenteper la terza volta negli ultimi quattro anni. Il percorso è stato presentato ieri mattina dall’organizzazione nella cornice di Palazzo Pretorio, alla presenza della sindaca Ilaria Bugetti, dell’assessore Diego Blasi e del presidente di AciFederico Mazzoni. Levetture passeranno dail prossimo 18 giugno, nel corso della seconda delle quattro tappe della manifestazione che quel giorno partirà da San Lazzaro di Savena (a pochi chilometri da Bologna) e si concluderà a Roma. 🔗 Lanazione.it

