Timothée Chalamet e Kylie Jenner infiammano il red carpet dei David di Donatello 2025 | le foto della coppia

Timothée Chalamet e Kylie Jenner fanno il loro debutto ufficiale sul red carpet dei David di Donatello 2025 , sfoggiando un look impeccabile e confermando la loro relazione tra le luci dei riflettori. L'edizione 2025 dei David di Donatello ha visto sfilare sul red carpet una delle coppie più osservate del panorama internazionale. Timothée Chalamet , protagonista di alcuni dei film più apprezzati degli ultimi anni, ha ricevuto il David Speciale, accolto tra gli applausi al Teatro 5 di Cinecittà. Ma a sorprendere tutti è stata la sua comparsa pubblica insieme a Kylie Jenner . È la prima volta che i due si mostrano ufficialmente mano nella mano davanti ai foto grafi, rendendo il loro debutto sul tappeto rosso un vero e proprio evento mediatico. Chalamet ha scelto un look firmato Givenchy, un completo sartoriale dai . 🔗 Movieplayer.it

Timothée Chalamet e Kylie Jenner uniti nel look (e nell’amore) - Avvistati a bordo campo della Crypto.com Arena per assistere alla partita tra i Los Angeles Lakers e i Minnesota Timberwolves, Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno optato per due look coordinati. L’attore ha indossato una T-shirt con stampa dedicata a Kobe Bryant, jeans scuri, giacca di tweed firmata Chanel e stivali Timberland. L’imprenditrice ha scelto una canotta bianca basic e dei pantaloni in pelle a vita bassa della collezione P/E 2013 di Roberto Cavalli. 🔗amica.it