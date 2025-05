TIM ricavi nel primo trimestre trainati da Italia e Brasile

TIM, impegnata in un piano di dismissioni per il ridurre i debiti (per ultimo con la cessione in corso di Sparkle a MEF e Retelit), ha chiuso il primotrimestre del 2025 con un aumento dei ricavi e dei margini in linea con le attese grazie a un buon andamento del business sia sul mercato domestico sia su quello brasiliano. I principali risultatiTIM ha chiuso il primotrimestre del 2025 con ricavi totali di Gruppo pari a 3,3 miliardi di euro, in crescita del 2,7% anno su anno (+1,6% nel domestico a 2,2 miliardi di euro, +4,9% in Brasile a 1,0 miliardi di euro); i ricavi da servizi di Gruppo sono in crescita del 3,3% anno su anno a 3,1 miliardi di euro (+2,1% nel domestico a 2,1 miliardi di euro, +5,6% in Brasile a 1,0 miliardi di euro).In crescita l’EBITDA di Gruppo, che aumenta del 5,7% anno su anno a 1,0 miliardi di euro (+4,1% nel domestico a 0,5 miliardi di euro, +6,8% in Brasile a 0,5 miliardi di euro); in crescita anche l’EBITDA After Lease di Gruppo, che sale del 5,4% anno su anno a 0,8 miliardi di euro (+4,0% nel domestico a 0,4 miliardi di euro, +6,5% in Brasile a 0,4 miliardi di euro). 🔗Quifinanza.it © Quifinanza.it - TIM, ricavi nel primo trimestre trainati da Italia e Brasile

Tim Brasile: ricavi in crescita del 4,9% nel primo trimestre 2025 - Il 2025 di Tim in Brasile si apre con ricavi in crescita del 4,9% rispetto al primo trimestre del 2024 (6,39 miliardi di reais, circa 992 milioni di euro), grazie soprattutto ai ricavi da servizi mobili, cresciuti del 5,6% a 6,24 miliardi di reais (circa 969 milioni di euro). Questo ha portato a un Ebitda normalizzato pari a 3.084 milioni di reais (circa 479 milioni di euro) con un aumento del 6,7% su base annua. 🔗quotidiano.net

Tim: Crescita dei ricavi nel primo trimestre grazie a mercati domestico e brasiliano - Tim chiude il primo trimestre "con un aumento dei ricavi e dei margini in linea con le attese grazie a un buon andamento del business sia sul mercato domestico sia su quello brasiliano". Il cda ha esaminato i conti che vedono i ricavi totali di gruppo in aumento a 3,3 miliardi (+2,7%), ebitda after lease a 800 milioni (+5,4%) e il debito netto after lease a 7,5 miliardi.Per Tim domestic i ricavi sono cresciuti a 2,2 miliardi (+1,6%) e l'ebitda after lease a 0,4 miliardi (+4%); in particolare i ricavi di Tim Consumer a 1,5 miliardi (+0,3%) e quelli di Enterprise a 0,8 miliardi (+4,5%). 🔗quotidiano.net © quotidiano.net - Tim: Crescita dei ricavi nel primo trimestre grazie a mercati domestico e brasiliano

