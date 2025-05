The Elder Scrolls IV | Oblivion Remastered ritorno a Tamriel con l’Unreal Engine 5 | Recensione

Nel panorama videoludico, i veri miracoli sono rari, eppure ogni tanto accade qualcosa di straordinario. È il caso di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, un ritorno tanto desiderato quanto silenzioso, che è arrivato senza grandi clamori. Eppure, il suo approdo nelle librerie digitali è stato celebrato come un trionfo, risvegliando nostalgia e entusiasmo tra i fan, pronti a rivivere un’avventura leggendaria.

Di miracoli, nel mondo videoludico, se ne vedono pochi. Ma ogni tanto succede qualcosa che va oltre il prevedibile, oltre il marketing, oltre persino le aspettative degli appassionati. È quello che è appena accaduto con The ElderScrolls IV: OblivionRemastered, un ritorno tanto atteso quanto silenzioso, piombato nelle librerie digitali senza squilli di tromba, ma accolto come un vero re. Microsoft e Bethesda, con la complicità dello studio Virtuos, hanno rinnovato uno dei capisaldi del gioco di ruolo occidentale, riportandolo a nuova vita grazie alle tecnologie moderne.Chi ricorda l’originale del 2006, ricorda anche lo stupore la prima volta che lo vide girare sul proprio computer: l’alba che filtrava tra le foglie, i dialoghi goffi ma affascinanti, quel senso di libertà che ti faceva uscire dalla prigione e camminare verso l’ignoto con gli occhi sgranati. 🔗Leggi su Esports247.it © Esports247.it - The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ritorno a Tamriel con l’Unreal Engine 5 | Recensione

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è ora disponibile - Ci siamo: dopo l'annuncio a sorpresa da parte di Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è ora disponibile per Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. I giocatori potranno esplorare l'iconico mondo di Cyrodiil con una grafica rinnovata in Unreal Engine 5 e meccaniche di gioco affinate, in questa versione rimasterizzata dell'amato e pluripremiato GdR.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, la recensione: come tornare a casa - Ci siamo immersi per giorni nel mondo di Oblivion per ritrovare immutate, anzi amplificate, quelle sensazioni già provate tanti anni fa. Torniamo sempre dove siamo stati bene. Non è così che si dice? E forse è il motivo del successo dei tanti remake e reboot che piacciono al pubblico, che si immerge nella sicurezza di sensazioni già rodate, amate, rassicuranti. Lo stesso vale per le remastered dei videogiochi, che hanno il valore aggiunto di riproporre quel che già conoscevamo con una veste grafica al passo con i tempi.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Recensione: un'epica e inattesa rimpatriata a Cyrodiil - Il 22 aprile 2025 Bethesda e Virtuos hanno riportato in vita completamente a sorpresa uno dei titoli più amati della saga The Elder Scrolls: Oblivion. Questa remastered "shadow droppata", come si dice in gergo di quei giochi lanciati senza preavviso, immediatamente dopo l'annuncio, a dispetto delle ragionevoli aspettative (non sempre rosee in questi casi di revival) in realtà è tutto fuorché frettolosa in senso stretto.

