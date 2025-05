The Beatles | Sony annuncia il team stellare di sceneggiatori al lavoro sui 4 film di Sam Mendes

Sony, che produrrà l'evento cinematografico ideato da Sam Mendes dedicato alla storia dei Beatles, ha svelato i nomi degli sceneggiatori dei film. I film sui Beatles che verranno diretti da Sam Mendes hanno trovato gli sceneggiatori che si occuperanno dell'atteso progetto suddiviso in quattro lungometraggi. Sony Pictures ha infatti rivelato il nome degli autori che saranno impegnati nel delineare le storie dei membri dell'iconica band britannica. Gli sceneggiatori dei film Il team di autori al lavoro su The Beatles - A Four film Cinematic Event saranno quindi Jez Butterworth, il premio Oscar Peter Straughan, e il premio BAFTA Jack Thorne. Per ora lo studio non ha spiegato se i tre sceneggiatori collaboreranno alla creazione di tutti i capitoli o se ognuno di . 🔗 © Movieplayer.it - The Beatles: Sony annuncia il team stellare di sceneggiatori al lavoro sui 4 film di Sam Mendes , che produrrà l'evento cinematografico ideato da Samdedicato alla storia dei, ha svelato i nomi deglidei. Isuiche verranno diretti da Samhanno trovato gliche si occuperanno dell'atteso progetto suddiviso in quattro lungometraggi.Pictures ha infatti rivelato il nome degli autori che saranno impegnati nel delineare le storie dei membri dell'iconica band britannica. GlideiIldi autori alsu The- A FourCinematic Event saranno quindi Jez Butterworth, il premio Oscar Peter Straughan, e il premio BAFTA Jack Thorne. Per ora lo studio non ha spiegato se i trecollaboreranno alla creazione di tutti i capitoli o se ognuno di . 🔗 Movieplayer.it

Su questo argomento da altre fonti

Sony annuncia lo sviluppo della sua soluzione RGB mini LED. In arrivo nel 2025 - Anche Sony produrrà dei televisori con retroilluminazione con mini LED RGB. Sul piatto mette uno dei migliori algoritmi di local dimming del mercato e i suoi circuiti integrati custom per il pilotaggio... Leggi tutto 🔗 © dday.it - Sony annuncia lo sviluppo della sua soluzione RGB mini LED. In arrivo nel 2025 - Anche Sony produrrà dei televisori con retroilluminazione con mini LED RGB. Sul piatto mette uno dei migliori algoritmi di local dimming del mercato e i suoi circuiti integrati custom per il pilotaggio... Leggi tutto 🔗 dday.it

Sony annuncia un aumento di prezzo di PS5 in Europa, il lettore disco subisce un taglio di prezzo - Sony ha annunciato un aggiornamento ai prezzi della console PlayStation 5 in Europa e in altri mercati internazionali. In un contesto economico reso difficile da inflazione elevata e tassi di cambio instabili, la compagnia giapponese ha comunicato un aumento del prezzo consigliato du PS5 Digital Edition, mentre il modello standard con lettore Ultra HD Blu-ray mantiene il suo prezzo invariato. Quindi dal 14 aprile 2025, la PS5 Digital Edition in Europa costerà 499,99 euro in Europa, segnando un rincaro di 50 Euro che potrebbe sorprendere molti consumatori (il prezzo precedente era di 449,99 ... 🔗 © game-experience.it - Sony annuncia un aumento di prezzo di PS5 in Europa, il lettore disco subisce un taglio di prezzo - Sony ha annunciato un aggiornamento ai prezzi della console PlayStation 5 in Europa e in altri mercati internazionali. In un contesto economico reso difficile da inflazione elevata e tassi di cambio instabili, la compagnia giapponese ha comunicato un aumento del prezzo consigliato du PS5 Digital Edition, mentre il modello standard con lettore Ultra HD Blu-ray mantiene il suo prezzo invariato. Quindi dal 14 aprile 2025, la PS5 Digital Edition in Europa costerà 499,99 euro in Europa, segnando un rincaro di 50 Euro che potrebbe sorprendere molti consumatori (il prezzo precedente era di 449,99 ... 🔗 game-experience.it

Spider-Man 4, Sony svela il titolo ufficiale ed annuncia la data di uscita del film con Tom Holland - Sony Pictures e Marvel Studios hanno svelato il titolo ufficiale e la data d’uscita di Spider-Man 4 con Tom Holland. Il film si intitolerà Spider-Man: Brand New Day e arriverà nei cinema il 31 luglio 2026, posizionandosi tra Avengers: Doomsday (1° maggio 2026) e Avengers: Secret Wars (7 maggio 2027). Il film segna un nuovo inizio per il personaggio, rompendo la tradizione dei titoli precedenti che ruotavano attorno al concetto di “casa”. 🔗 © game-experience.it - Spider-Man 4, Sony svela il titolo ufficiale ed annuncia la data di uscita del film con Tom Holland - Sony Pictures e Marvel Studios hanno svelato il titolo ufficiale e la data d’uscita di Spider-Man 4 con Tom Holland. Il film si intitolerà Spider-Man: Brand New Day e arriverà nei cinema il 31 luglio 2026, posizionandosi tra Avengers: Doomsday (1° maggio 2026) e Avengers: Secret Wars (7 maggio 2027). Il film segna un nuovo inizio per il personaggio, rompendo la tradizione dei titoli precedenti che ruotavano attorno al concetto di “casa”. 🔗 game-experience.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

The Beatles: Sony annuncia il team stellare di sceneggiatori al lavoro sui 4 film di Sam Mendes; Beatles, Sam Mendes annuncia l’uscita dei film sulla band per il 2028; Sam Mendes annuncia il cast dei suoi biopic sui Beatles: ecco chi interpreterà i Fab Four; Beatles, tutto quello che sappiamo sui quattro film biopic diretti da Sam Mendes. 🔗Su questo argomento da altre fonti

The Beatles: Sony annuncia il team stellare di sceneggiatori al lavoro sui 4 film di Sam Mendes - I film sui Beatles che verranno diretti da Sam Mendes hanno trovato gli sceneggiatori che si occuperanno dell'atteso progetto suddiviso in quattro lungometraggi. Sony Pictures ha infatti rivelato il n ... 🔗msn.com

The Beatles, il cast e quando escono i quattro film di Sam Mendes: ecco l'annuncio ufficiale - L'annuncio del cast del biopic sui The Beatles Come era logico pensare ... Ad annunciare i nomi è stato il profilo Instagram della Sony, main production delle pellicole. I protagonisti dei ... 🔗msn.com

Beatles, Sam Mendes annuncia l’uscita dei film sulla band per il 2028 - Barry Keoghan è Ringo Starr e Harris Dickinson è John Lennon Qualche tempo fa era stato rivelato che in Sony c’era la volontà di creare una serie di quattro film, interconnessi tra loro, incentrati ... 🔗rtl.it