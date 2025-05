Terni prestigioso incarico nella Federciclismo per Ernelio Massarucci | Impegno per portare manifestazioni nazionali

Un incarico di prestigio e risonanza nazionale per Ernelio Massarucci. Il Consiglio Federale infatti lo ha nominato Componente della Commissione FuoristradaXCO, per il quadriennio Olimpico 2025-2028. A firmare la lettera arrivata di recente è stato il presidente della Federciclismo Cordiano. 🔗Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, prestigioso incarico nella Federciclismo per Ernelio Massarucci: “Impegno per portare manifestazioni nazionali”

Federciclismo: incarico nazionale per Ernelio Massarucci - Con una lettera firmata dal presidente nazionale della FCI Cordiano Dagnoni è stata ufficializzata la nomina del ternano Ernelio Massarucci in qualità di componente della Commissione Fuoristrada/XCO p ... 🔗sporterni.it