Tempest Rising celebra il lancio con il diario di sviluppo finale ed un nuovo trailer di riconoscimenti

nuovo diario di sviluppo per Tempest Rising, il gioco di strategia in tempo reale ispirato alla nostalgia che sta riaccendendo la passione per il genere. Dal suo lancio avvenuto il 17 aprile, Tempest Rising ha ricevuto ampi consensi grazie al suo gameplay classico da RTS, agli aggiornamenti tecnici moderni e alla coinvolgente campagna ambientata in una realtà alternativa.Ora i giocatori possono guardare l'intera serie in quattro episodi che racconta come il team abbia unito meccaniche rétro e tecnologia moderna per creare l'RTS contemporaneo definitivo, e possono godersi anche un nuovo trailer dei riconoscimenti che celebra l'eccezionale accoglienza ricevuta dal gioco.

