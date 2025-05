TEDxLecco torna con Mind The Gap

TEDxLecco. "Mind The Gap - Oltre la distanza" è il tema scelto per il terzo appuntamento con il format internazionale che porta anche nel territorio. 🔗 © Leccotoday.it - TEDxLecco torna con "Mind The Gap" La suggestiva frase che avverte i passeggeri della metropolitana londinese diventa metafora di trasformazione e opportunità per l'edizione 2025 di. "The Gap - Oltre la distanza" è il tema scelto per il terzo appuntamento con il format internazionale che porta anche nel territorio. 🔗 Leccotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

TEDxLecco torna con "Mind The Gap" - La suggestiva frase che avverte i passeggeri della metropolitana londinese diventa metafora di trasformazione e opportunità per l'edizione 2025 di TEDxLecco. "Mind The Gap - Oltre la distanza" è il tema scelto per il terzo appuntamento con il format internazionale che porta anche nel territorio... 🔗 © leccotoday.it - TEDxLecco torna con "Mind The Gap" - La suggestiva frase che avverte i passeggeri della metropolitana londinese diventa metafora di trasformazione e opportunità per l'edizione 2025 di TEDxLecco. "Mind The Gap - Oltre la distanza" è il tema scelto per il terzo appuntamento con il format internazionale che porta anche nel territorio... 🔗 leccotoday.it

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗 - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗 orizzontescuola.it

Pompei rinasce con la musica: dal 27 giugno torna la rassegna “Beats of Pompeii” tra grandi nomi internazionali e italiani - di Alessandra Del Prete La musica torna a risuonare tra le pietre millenarie dell’Anfiteatro di Pompei, uno dei luoghi più evocativi al mondo, simbolo di un connubio perfetto tra patrimonio storico e linguaggi contemporanei. Dal 27 giugno al 5 agosto 2025, prende il via una nuova edizione della stagione musicale estiva al Parco Archeologico di Pompei, con quattordici appuntamenti live che confermano la centralità della rassegna BOP – Beats of Pompeii nel panorama dei grandi eventi europei. 🔗 - di Alessandra Del Prete La musica torna a risuonare tra le pietre millenarie dell’Anfiteatro di Pompei, uno dei luoghi più evocativi al mondo, simbolo di un connubio perfetto tra patrimonio storico e linguaggi contemporanei. Dal 27 giugno al 5 agosto 2025, prende il via una nuova edizione della stagione musicale estiva al Parco Archeologico di Pompei, con quattordici appuntamenti live che confermano la centralità della rassegna BOP – Beats of Pompeii nel panorama dei grandi eventi europei. 🔗 ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

TEDxLecco torna con Mind The Gap: un viaggio oltre la distanza tra idee e possibilità; TEDx Lecco 2025: “Mind the Gap – Oltre la distanza”, un ponte tra idee e possibilità; Mind the gap: TEDxLecco presenta la terza edizione; TEDx Lecco 2025: Mind the Gap Oltre la distanza, un ponte tra idee e possibilità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

TEDxLecco torna con "Mind The Gap" - La terza edizione dell'evento si terrà il 27 settembre al Teatro Cenacolo Francescano con speaker d'eccezione e nuovi format ... 🔗leccotoday.it

TEDx Lecco 2025: “Mind the Gap – Oltre la distanza”, un ponte tra idee e possibilità - Ecco chi sono i primi speaker annunciati per l’edizione 2025 di TEDx Lecco Il sabato 27 settembre al Teatro Cenacolo Francescano. Biglietti in vendita online dal 7 maggio LECCO – TEDx Lecco torna anch ... 🔗msn.com