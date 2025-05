Taremi | La nostra volontà era la finale! Questo è un gruppo splendido

© Inter-news.it - Taremi: «La nostra volontà era la finale! Questo è un gruppo splendido»

Taremi ha fornito l’incredibile assist a Frattesi per il 4-3 che ha deciso Inter-Barcellona al 99? nei tempi supplementari. La coppia di eroi che nessuno pensava, e che invece è diventata realtà: l’intervista con Inter TV.UOMO ASSIST – Finalmente Mehdi Taremi decisivo, e in Inter-Barcellona: «È stato bellissimo. Rispettiamo il Barcellona, ma credo che abbiamo giocato molto bene dall’inizio. È stata una grande emozione per noi. Ogni giorno un giocatore vorrebbe giocare queste partite: ero molto contento dall’idea, adesso andiamo in finale. Me lo aspettavo? Sì, quando sono arrivato qui ho visto tanti giocatori di qualità e un grande staff. Tutti sono come una grande famiglia, c’è un gruppo splendido nello spogliatoio. La nostra volontà era sempre arrivare in Champions League e vincere lo scudetto: dobbiamo lottare fino all’ultimo, poi vediamo». 🔗 ha fornito l’incredibile assist a Frattesi per il 4-3 che ha deciso Inter-Barcellona al 99? nei tempi supplementari. La coppia di eroi che nessuno pensava, e che invece è diventata realtà: l’intervista con Inter TV.UOMO ASSIST – Finalmente Mehdidecisivo, e in Inter-Barcellona: «È stato bellissimo. Rispettiamo il Barcellona, ma credo che abbiamo giocato molto bene dall’inizio. È stata una grande emozione per noi. Ogni giorno un giocatore vorrebbe giocare queste partite: ero molto contento dall’idea, adesso andiamo in. Me lo aspettavo? Sì, quando sono arrivato qui ho visto tanti giocatori di qualità e un grande staff. Tutti sono come una grande famiglia, c’è unnello spogliatoio. Laera sempre arrivare in Champions League e vincere lo scudetto: dobbiamo lottare fino all’ultimo, poi vediamo». 🔗 Inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Jannik Sinner, parla l’ITIA: “Non c’era volontà di doparsi” - Il caso legato a Jannik Sinner, nonostante la chiusura ufficiale del procedimento per la positività al Clostebol, continua a generare dibattiti nel mondo del tennis. Dopo l’accordo tra il tennista italiano e la WADA, che ha portato a una squalifica di tre mesi, nuovi interrogativi sono emersi sull’intera gestione dell’affaire, in particolare sulla comunicazione e sulla trasparenza delle autorità antidoping. 🔗thesocialpost.it

Magnanelli recrimina dopo Roma Juve Primavera: «Se c’era una squadra che avrebbe meritato la vittoria era la nostra. Siamo amareggiati per questo motivo» - di Redazione JuventusNews24Magnanelli recrimina dopo Roma Juve Primavera: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sul match Mister Magnanelli ha parlato dopo la sconfitta della Juve Primavera contro la Roma: le dichiarazioni del mister bianconero ai canali ufficiali del club. PAROLE – «C’è amarezza perchè i ragazzi hanno fatto una partita bellissima, a mio giudizio, sotto tutti i punti di vista. 🔗juventusnews24.com

Gaza piange papa Bergoglio. «Era vicino alla nostra realtà» - Papa Bergoglio ha esortato fino all’ultimo, fino a poche ore prima di spegnersi, a realizzare subito la tregua a Gaza. Anche nel suo ultimo messaggio dell’Urbi et Orbi. Ha chiesto […] The post Gaza piange papa Bergoglio. «Era vicino alla nostra realtà» first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Taremi: «La nostra volontà era la finale! Questo è un gruppo splendido»; Bisseck: «Il mondo adesso sa quanto è forte l’Inter!»; Dimarco: «Non ho parole! Questa squadra non ha mai mollato»; Ultimissime Calciomercato Inter | Trattative | Ultim'ora. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online