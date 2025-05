Suzanne Vega canzoni di sopravvivenza

«Sono la cameriera del grand'uomo, ho visto dove poggia la sua testa, venero i posti dove è stato e raccolgo le briciole dalla sua macchina da scrivere». Il "grand'uomo" di .

Suzanne Vega: in arrivo il primo album in 11 anni, "Flying With Angels". Guarda il video del singolo "Speakers' Corner" - Suzanne Vega ha annunciato il suo primo album in ... Flying With Angels' è il mio primo album di inediti in undici anni. Ogni canzone racconta una lotta: per sopravvivere, per farsi ascoltare, per ... 🔗ondarock.it

Recensione: SUZANNE VEGA – “Flying With Angels” - C’è sempre stato qualcosa di profondamente fuori tempo, e dunque fuori moda, in Suzanne Vega. Quando debuttò negli anni Ottanta, sembrava già attraversata da un’anima antica ... 🔗newsic.it