superpippo cuore di pisa qui sto davvero benissimo fatto qualcosa di incredibile

Pisa, 7 maggio 2025 – «Ho due anni di contratto e sto benissimo qui a Pisa». A dirlo è l’uomo, al momento, più popolare e fotografato della città, mister Pippo Inzaghi, che ieri ha portato i suoi saluti all’iniziativa «Non solo uno sport« organizzata dall’Università di Pisa e coordinata dal professor Francesco Barachini.Una coincidenza, quella tra la promozione e l’evento universitario, «non programmata, ma sperata«, ha commentato Barachini, introducendo agli studenti presenti nell’aula del Polo Piagge il tecnico che ha riportato il Pisa in Serie A dopo 34 anni.A margine dell’evento, parlando con i giornalisti, Inzaghi ha rassicurato i tifosi sul suo futuro, smentendo le voci di un possibile addio alla panchina nerazzurra e ribadendo l’intenzione di restare alla guida della squadra anche nella prossima stagione. 🔗 , 7 maggio 2025 – «Ho due anni di contratto e stoqui a». A dirlo è l’uomo, al momento, più popolare e fotografato della città, mister Pippo Inzaghi, che ieri ha portato i suoi saluti all’iniziativa «Non solo uno sport« organizzata dall’Università die coordinata dal professor Francesco Barachini.Una coincidenza, quella tra la promozione e l’evento universitario, «non programmata, ma sperata«, ha commentato Barachini, introducendo agli studenti presenti nell’aula del Polo Piagge il tecnico che ha riportato ilin Serie A dopo 34 anni.A margine dell’evento, parlando con i giornalisti, Inzaghi ha rassicurato i tifosi sul suo futuro, smentendo le voci di un possibile addio alla panchina nerazzurra e ribadendo l’intenzione di restare alla guida della squadra anche nella prossima stagione. 🔗 Lanazione.it

