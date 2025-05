Sul totalitarismo parola passepartout

© Cms.ilmanifesto.it - Sul totalitarismo, parola passepartout

totalitarismo, parola passepartout il manifesto. 🔗 Ammettiamolo da subito: nel profluvio, oramai del tutto incontrollato, di titoli di saggistica, così come soprattutto dietro al verbo mediatico di rassicuranti tuttologi, un giorno «storici», poi biblisti, inoltre epidemiologi . Sulil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Cosa riportano altre fonti

Pavlovic: "Atletico Madrid? Avevo dato la mia parola a Ibra. La verità sul mercato di gennaio" - Nel corso della sua intervista a Mozzartsport, portale serbo, il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato anche delle ultime due sessioni... 🔗calciomercato.com

Un video di famiglia riprende la prima parola del figlio di due anni: “Finalmente ho sentito la sua voce” - La madre stava filmando i primi passi della sua bimba, quando il video ha catturato un momento inatteso: il figlio maggiore, cui è stato diagnosticato una forma di autismo ha pronunciato la sua prima parola. Un traguardo emozionante per la famiglia, che spera di ispirare altre famiglie con bambini nello spettro autistico.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il primo titolo del brano di Olly, il cambio all’ultimo grazie alla nonna: «Al posto di “balorda” c’era un’altra parola» – Il video - Chissà come sarebbe andata se Olly avesse tenuto il titolo originale per il suo brano presentato a Sanremo. Con i se e con i ma, non si fa neanche il Festival. E così il cantante genovese ha vinto la settantacinquesima edizione del Festival con «Balorda nostalgia». Federico Olivieri, così all’anagrafe, era già stato a Sanremo Giovani nel 2023 con «L’anima balla». Dopo due anni, si è ripresentato tra i big con una canzone cambiata un po’ all’ultimo. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Rai Tre Passepartout - domenica 17 marzo 2013; Le parole del totalitarismo. 🔗Se ne parla anche su altri siti