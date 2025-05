Strage di Suviana | cinque indagati per l’esplosione nella centrale

Strage di Suviana: cinque indagati per l’esplosione nella centrale - Bologna, 7 maggio 2025 – Cinque persone sono state indagate della Procura di Bologna per l'incidente sul lavoro del 9 aprile 2024, quando un improvviso e devastante scoppio avvenuto nei piani sotto al livello dell’acqua uccise sette lavoratori impegnati in un collaudo ad un generatore della centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi, sul lago di Suviana e ne ha feriti altri sei. Non è più dunque contro ignoti il fascicolo per disastro colposo, omicidio colposo sul lavoro plurimo e lesioni colpose sul lavoro: si tratterebbe di iscrizioni in vista di un accertamento irripetibile che ... 🔗 © ilrestodelcarlino.it - Strage di Suviana: cinque indagati per l’esplosione nella centrale - Bologna, 7 maggio 2025 – Cinque persone sono state indagate della Procura di Bologna per l'incidente sul lavoro del 9 aprile 2024, quando un improvviso e devastante scoppio avvenuto nei piani sotto al livello dell’acqua uccise sette lavoratori impegnati in un collaudo ad un generatore della centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi, sul lago di Suviana e ne ha feriti altri sei. Non è più dunque contro ignoti il fascicolo per disastro colposo, omicidio colposo sul lavoro plurimo e lesioni colpose sul lavoro: si tratterebbe di iscrizioni in vista di un accertamento irripetibile che ... 🔗 ilrestodelcarlino.it

