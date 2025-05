Stories Milano Design Couture

StoriesMilano è un brand fondato dal Designer piemontese Stefano Giordano insieme all’amico Valerio Bemer con lo scopo di approcciare l’universo fashion in maniera innovativa e creativa, celebrando l’eccellenza e l’individualità, alla base dello storytelling c’è la volontà di trasformare l’ordinario in straordinario, la moda che interpreta è capace di ascoltare e osservare il mondo esterno lasciandosi catturare dalla quotidianità. La mission di questo marchio risiede nella capacità creativa applicata all’uso di tessuti di altissima gamma e filati naturali, tutti rigorosamente Made in Italy, lo stilista crea delle capsule che sono delle vere opere d’arte, ognuna di queste può essere personalizzata oppure fatta su misura, il tema della sostenibilità non è complementare al brand, ma fondamentale per un marchio che ha fatto dell’eccellenza eco-frendly la propria linea guida. 🔗Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stories Milano, Design Couture

Le notizie più recenti da fonti esterne

Su questo argomento da altre fonti

