Stagione balneare, le spiagge di Ostia restano sporche: i romani sperano ora in Castel Porziano - Il caso della ruspa tra centinaia di bagnanti è stato eclatante. Ma al di là del caso estremo, la cui responsabilità ancora deve essere accertata dalla Regione Lazio, restano le condizioni in cui versano gli arenili di Ostia. La situazione delle spiagge libere Le spiagge libere, quelle che... 🔗 © romatoday.it - Stagione balneare, le spiagge di Ostia restano sporche: i romani sperano ora in Castel Porziano - Il caso della ruspa tra centinaia di bagnanti è stato eclatante. Ma al di là del caso estremo, la cui responsabilità ancora deve essere accertata dalla Regione Lazio, restano le condizioni in cui versano gli arenili di Ostia. La situazione delle spiagge libere Le spiagge libere, quelle che... 🔗 romatoday.it

Ostia presa d'assalto per il 1° maggio. La stagione balneare parte con sole e spiagge affollate - Prove d’estate sulle spiagge di Ostia. Nella giornata del primo maggio, che segna l’apertura della stagione balneare 2025, in tantissimi hanno raggiunto il litorale romano, complice il bel tempo che ha offerto un vero assaggio d’estate. Tanto che in molti ne hanno approfittato per lanciarsi anche... 🔗 © romatoday.it - Ostia presa d'assalto per il 1° maggio. La stagione balneare parte con sole e spiagge affollate - Prove d’estate sulle spiagge di Ostia. Nella giornata del primo maggio, che segna l’apertura della stagione balneare 2025, in tantissimi hanno raggiunto il litorale romano, complice il bel tempo che ha offerto un vero assaggio d’estate. Tanto che in molti ne hanno approfittato per lanciarsi anche... 🔗 romatoday.it

Dal Curvone a Capocotta: cosa funziona (e cosa no) sulle spiagge di Ostia nei primi giorni della stagione balneare - Il primo maggio è stato un banco di prova per il litorale capitolino. I romani, complici le ottimali condizioni meteo, hanno preso d’assalto le spiagge da Ostia a Capocotta. Anche nella giornata successiva i cittadini che hanno potuto usufruire del “ponte” hanno fatto ritorno alle spiagge del... 🔗 © romatoday.it - Dal Curvone a Capocotta: cosa funziona (e cosa no) sulle spiagge di Ostia nei primi giorni della stagione balneare - Il primo maggio è stato un banco di prova per il litorale capitolino. I romani, complici le ottimali condizioni meteo, hanno preso d’assalto le spiagge da Ostia a Capocotta. Anche nella giornata successiva i cittadini che hanno potuto usufruire del “ponte” hanno fatto ritorno alle spiagge del... 🔗 romatoday.it

Stagione balneare, le spiagge di Ostia restano sporche: i romani sperano ora in Castel Porziano - Ad un mese dall'apertura delle buste ancora non si conoscono i vincitori della gara sugli stabilimenti. Ecco invece qual è la situazione nelle spiagge libere ed a Castel Porziano ... 🔗romatoday.it

Ostia: l’inizio della stagione balneare è un caso, pienone ma spiagge sporche e senza servizi - Ieri è iniziata la stagione balneare, ma le spiagge libere di Ostia sono ancora senza servizi e soprattutto senza bagnini e soccorso in mare ... 🔗fanpage.it

Ostia, spiagge libere piene ma senza bagnini: “Nessuna certezza, in pericolo la sicurezza dei bagnanti” - È iniziata la stagione estiva nel Lazio, ma senza bagnini sulle spiagge libere. Il problema è legato ai bandi gestititi dal Comune di Roma, che non ha ancora regolarizzato i servizi essenziali sulle ... 🔗fanpage.it