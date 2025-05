Sport in tv mercoledì 7 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

programma e il palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 7 maggio 2025. È il grande giorno in cui cominciano a Roma gli Internazionali d’Italia, con una nutrita partecipazione di tennisti italiani. In serata poi spazio alla Champions League con la sfida di ritorno tra Psg e Arsenal, e al volley maschile, con gara4 della finale scudetto della Superlega tra la Lube Civitanova e Trento: gli ospiti sopra 2-1 hanno la chance per chiudere. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.IL PALINSESTO11.00 – SkySportUnoSkyTennis: Tennis, Internazionali. 2^ giornata15.35 – EuroSport2: Ciclismo, Vuelta donne. 3^ tappa19.00 – RaiSport: Tennis, Internazionali. 2^ giornata19.00 – SkySportUnoSkyTennis: Tennis, Internazionali. 🔗 Ile il palinsesto delloin tv per la giornata di oggi,2025. È il grande giorno in cui cominciano a Roma gli Internazionali d’Italia, con una nutrita partecipazione di tennisti italiani. In serata poi spazio alla Champions League con la sfida di ritorno tra Psg e Arsenal, e al volley maschile, con gara4 della finale scudetto della Superlega tra la Lube Civitanova e Trento: gli ospiti sopra 2-1 hanno la chance per chiudere. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.IL PALINSESTO11.00 – SkyUnoSkyTennis: Tennis, Internazionali. 2^ giornata15.35 – Euro2: Ciclismo, Vuelta donne. 3^ tappa19.00 – Rai: Tennis, Internazionali. 2^ giornata19.00 – SkyUnoSkyTennis: Tennis, Internazionali. 🔗 Sportface.it

