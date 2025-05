Sorpresa dall’Argentina | Il Napoli sfida la Juve assalto al talento sudamericano

Arriva una novità ache riguarda il mercato dellantus, ma anche quello del: nel mirino undel Sudamerica.In attesa che il campionato giunga al termine, ilè già ampiamente attivo sul mercato. La dirigenza azzurra, infatti, monitora ormai da settimane molti profili interessanti ed adatti al gioco di Antonio Conte, che dal canto suo ha già invocato determinate garanzie dal mercato, ma non solo.Ed ecco che con le prime voci di calciomercato, potrebbe riaccendersi l’ormai solito duello a distanza tra. Stando all’ultima indiscrezione di mercato, entrambi i club sembrano essere molto interessati ad un promettente centrocampista, finito già nel mirino di un altro club di Serie A.Duello di mercato traper Facundo Bernal: le ultimepresto potrebbe tornare arsi in sede di calciomercato. 🔗 Spazionapoli.it

- Il Napoli giocherà lunedì sera contro il Bologna, ma prima ci sono delle grosse novità in sede di calciomercato. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto il Milan, è pronto per un’altra gara fondamentale. Il team partenopeo giocherà infatti lunedì sera allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù, ovviamente, saranno un durissimo ostacolo da superare, visto il grandissimo momento che stanno vivendo. 🔗 spazionapoli.it

© serieanews.com - Napoli, non solo Marianucci: dall’Empoli in 3, uno è una sorpresa

- Tra un gol di McTominay e un abbraccio a bordocampo, a Napoli sono appena passati tre ragazzi che potrebbero tornarci. Stavolta, forse, per restarci Napoli, non solo Marianucci: dall’Empoli in 3, uno è una sorpresa (Foto: LaPresse) – serieanews.comIl 3-0 finale è uno di quei risultati che fanno rumore anche senza alzare la voce. E che danno fastidio, parecchio, a chi li subisce. Ma all’Empoli non si può dire molto per quanto accaduto lunedì sera. 🔗 serieanews.com