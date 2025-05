Sommer time e Inter favolosa L’Equipe | non fateci aspettare altri 15 anni per Inter-Barcellona

celebra la squadra di InzaghiFavoloso. Così titolache celebra l’impresa dell’che ha battuto 4-3 ilai supplementari ed è andata in finale di Champions.Scrive:Se avessimo un desiderio, uno solo, da suggerire alla Uefa, è questo: che non ci faccianoquindiciper vederenelle semifinali di Champions League. Il mitico duello Mourinho-Guardiola del 2010 (3-1, 0-1 per l’) e oggi quest’altra vinta dai nerazzurri al termine di un incontro magnifico, terribilmente divertente e a tratti improbabile.Come altro descrivere questo gol da volpe di Francesco Acerbi in una posizione di centravanti che non ha mai occupato nei suoi 19di carriera, per segnare il suo primo gol in Champions? Il 37enne difensore centrale ha permesso alla sua squadra di arrivare ai supplementari, dopo un secondo tempo di grande sofferenza. 🔗 Ilnapolista.it