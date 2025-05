Sommer a Sky | Abbiamo fatto una partita incredibile! Parata su Yamal? La ricorderò per sempre…

Sommer a Sky: «Abbiamo fatto una partita incredibile! Parata su Yamal? La ricorderò per sempre.» Le parole del portiere nerazzurroIntervenuto al termine di Inter Barcellona, Yann Sommer, mvp della sfida. ha parlato così ai microfoni di Sky Sport commentando l’accesso in finale di Champions League. Il migliore in campo è stato protagonista di interventi decisivi, in particolare su Lamine Yamal, e vero baluardo che ha difeso con successo il pass per la finale.LE PAROLE- «Sono molto felice, Abbiamo fatto una partita incredibile. Quale Parata ricorderò? L’ultima su Lamine Yamal, giocatore fortissimo. Sono stato felice che non sia entrata. Tante squadre sono stanche quando prendono il 3-2, noi però siamo riusciti a rimontare» Internews24.com 🔗 a Sky: «unasu? Laper sempre.» Le parole del portiere nerazzurroIntervenuto al termine di Inter Barcellona, Yann, mvp della sfida. ha parlato così ai microfoni di Sky Sport commentando l’accesso in finale di Champions League. Il migliore in campo è stato protagonista di interventi decisivi, in particolare su Lamine, e vero baluardo che ha difeso con successo il pass per la finale.LE PAROLE- «Sono molto felice,una. Quale? L’ultima su Lamine, giocatore fortissimo. Sono stato felice che non sia entrata. Tante squadre sono stanche quando prendono il 3-2, noi però siamo riusciti a rimontare» Internews24.com 🔗 Internews24.com

