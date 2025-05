Sognando Ballando Milly Carlucci piazza il colpo Totti e riabbraccia a sorpresa Raimondo Todaro

Ballando con le Stelle Si chiama "Sognando Ballando" il nuovo spin-off in quattro puntate, pensato da Milly Carlucci per festeggiare i 20 anni del celebre talent di Rai 1. In palio: un posto da maestro nell'edizione autunnale del programma. Il programma è stato presentato all'Auditorium Rai del Foro Italico. Presente Paolo Belli e Selvaggia Lucarelli in rappresentanza della giuria che sarà sempre composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni. E ancora ci saranno i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra e la new entry Matteo Addino, con a bordo campo sempre Alberto Matano. Totti ospite speciale (forse ballerà?) Tra gli ospiti della seconda puntata c'è Francesco Totti. Non è detto che balli, ma potrebbe esibirsi in un esercizio di palleggio.

