Sicurezza rapporto Censis | Firenze seconda in Italia dopo Milano per reati denunciati

Sicurezza tratteggiato dal primo rapporto Univ-Censis sulla "Sicurezza fuori casa", presentato oggi, mercoledì 7 maggio, a RomaL'articolo Sicurezza, rapporto Censis: Firenze seconda in Italia dopo Milano per reati denunciati proviene da Firenze Post. 🔗 © .com - Sicurezza, rapporto Censis: Firenze seconda in Italia dopo Milano per reati denunciati E' decisamente allarmante il quadro sullatratteggiato dal primoUniv-sulla "fuori casa", presentato oggi, mercoledì 7 maggio, a RomaL'articoloinperproviene daPost. 🔗 .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“In Italia crescono le paure e la richiesta di sicurezza”. Lo certifica l’ultimo rapporto Univ-Censis - In un’Italia attraversata da incertezze economiche e sociali, le paure dei cittadini si concentrano sempre più sulla loro sicurezza fuori casa. È quanto emerge dal primo Rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa”, che fotografa un Paese dove il timore per la propria incolumità condiziona ormai abitudini e stili di vita. Secondo il Censis, il 94,2% degli italiani desidera sentirsi tranquillo quando si trova fuori casa, mentre l’89,3% chiede almeno di essere al riparo dalla criminalità, in un contesto segnato da una “crisi permanente” e da rischi percepiti come sempre più vicini. 🔗 © lanotiziagiornale.it - “In Italia crescono le paure e la richiesta di sicurezza”. Lo certifica l’ultimo rapporto Univ-Censis - In un’Italia attraversata da incertezze economiche e sociali, le paure dei cittadini si concentrano sempre più sulla loro sicurezza fuori casa. È quanto emerge dal primo Rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa”, che fotografa un Paese dove il timore per la propria incolumità condiziona ormai abitudini e stili di vita. Secondo il Censis, il 94,2% degli italiani desidera sentirsi tranquillo quando si trova fuori casa, mentre l’89,3% chiede almeno di essere al riparo dalla criminalità, in un contesto segnato da una “crisi permanente” e da rischi percepiti come sempre più vicini. 🔗 lanotiziagiornale.it

7 donne su 10 hanno paura di tornare da sole la notte: il rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa” - È stato presentato il primo rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa”, che racconta il grado di preoccupazione delle persone nel tornare a casa la sera tardi. Il report, presentato a Roma, afferma che sono quasi 7 su 10 (il 67,3%) le donne che hanno paura quando devono rientrare a casa. Inoltrel’81,8% delle intervistate sostiene che negli ultimi 5 anni girare per strada è diventato più pericoloso. 🔗 © metropolitanmagazine.it - 7 donne su 10 hanno paura di tornare da sole la notte: il rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa” - È stato presentato il primo rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa”, che racconta il grado di preoccupazione delle persone nel tornare a casa la sera tardi. Il report, presentato a Roma, afferma che sono quasi 7 su 10 (il 67,3%) le donne che hanno paura quando devono rientrare a casa. Inoltrel’81,8% delle intervistate sostiene che negli ultimi 5 anni girare per strada è diventato più pericoloso. 🔗 metropolitanmagazine.it

Rapporto taxi, a Firenze “il 90,2% delle corse arriva entro sei minuti” - Firenze, 3 marzo 2025 – Il servizio taxi italiano si conferma “un’eccellenza nel panorama europeo”. È quanto emerge dal primo rapporto comparativo tra il servizio taxi in Italia e quello nelle principali capitali europee, presentato a Roma nella sala stampa della Camera dei Deputati. L’evento, promosso da Uritaxi con il supporto delle app AppTaxi e Taxi Move, ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali e rappresentanti del settore. 🔗 © lanazione.it - Rapporto taxi, a Firenze “il 90,2% delle corse arriva entro sei minuti” - Firenze, 3 marzo 2025 – Il servizio taxi italiano si conferma “un’eccellenza nel panorama europeo”. È quanto emerge dal primo rapporto comparativo tra il servizio taxi in Italia e quello nelle principali capitali europee, presentato a Roma nella sala stampa della Camera dei Deputati. L’evento, promosso da Uritaxi con il supporto delle app AppTaxi e Taxi Move, ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali e rappresentanti del settore. 🔗 lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Rapporto del Censis-Verisure sui reati in città: Firenze è seconda; Censis, la provincia di Firenze seconda in Italia per reati in rapporto alla popolazione; Sicurezza, Firenze seconda in Italia per numero di reati denunciati; Criminalità, Firenze è seconda in Italia per numero di reati in rapporto alla popolazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Criminalità, Firenze è seconda in Italia per numero di reati in rapporto alla popolazione - Al primo posto Milano, dove nel 2024 si sono consumati 69,7 reati ogni 1.000 abitanti. Poi Firenze con 65,3 reati denunciati e al terzo Roma, con 64,1 crimini sulla stessa quota di popolazione. Emerge ... 🔗lanazione.it

Le città italiane sono sempre meno sicure: a Milano Firenze e Roma reati in aumento - Nel 2024 denunciati 2.388.716 reati. Crescono le paure: Il 75,8% degli italiani afferma che girare per strada è diventato più pericoloso e 7 donne su 10 hanno paura quando escono di sera ... 🔗msn.com

Censis, la provincia di Firenze seconda in Italia per reati in rapporto alla popolazione - La provincia di Firenze la seconda a più alta incidenza criminale d’Italia. Il dato è contenuto nel primo rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa”, e ha subito acceso la polemica politica. Nel 2 ... 🔗informazione.it