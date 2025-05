Show di Meloni al premier time Solita propaganda dal Pil ai salari

Prima dell’intervento del capogruppo al Senato del suo partito, ha preso posto in tribuna per seguire il premier time a Palazzo Madama il leader del M5S Giuseppe Conte.“Sono venuto qui perché volevo cercare di capire se abbiamo una premier che scende da Marte e viene sulla terra o se abbiamo un ologramma, anziché una premier in carne e ossa visto che parla solo con video autopromozionali. Però, ho visto una Meloni davvero irriconoscibile, scollata dalla realtà. Di fronte ai dati drammatici dell’Istat di oggi (ieri, ndr) con il calo dei consumi sui generi alimentari, lei risponde con i dati dello spread e con le valutazioni delle agenzie di rating. Ma dico sta fuori di testa? cosa spalmano gli italiani sul pane? lo spread?”, ha detto l’ex premier.“Ma voi avete capito cosa ha detto sulla spesa militare? Quella supercazzola?”. 🔗Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Show di Meloni al premier time. Solita propaganda dal Pil ai salari

Albania, rimpatri, liste d’attesa: le balle di Meloni al premier time in Senato - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Senato, ha risposto su liste d'attesa, migranti in Albania, spese per il riarmo e non solo. Ma diversi punti di quello che ha detto non tornano, oppure ignorano parte della realtà per far fare bella figura al governo. Abbiamo controllato i passaggi più importanti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Governo, opposizioni a La Russa: “Fatti gravi, urgente premier time Meloni” - I presidenti dei gruppi parlamentari di opposizione a Palazzo Madama scrivono una lettera al presidente del Senato Ignazio La Russa “per sollecitare, alla luce degli ultimi avvenimenti politici, la presenza della Presidente del Consiglio in aula al Premier time“. “Ogni giorno avvenimenti, fatti, circostanze, eventi politici di crescente gravità, spesso accompagnati da commenti e dichiarazioni che non rispettano la correttezza istituzionale, gettano il Paese nell’incertezza e nello sgomento – scrivono Francesco Boccia (Pd), Stefano Patuanelli (M5S), Enrico Borghi (Iv), Peppe De Cristofaro ... 🔗lapresse.it © lapresse.it - Governo, opposizioni a La Russa: “Fatti gravi, urgente premier time Meloni”

Meloni al Senato per il premier question time - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà oggi al Senato della Repubblica per le Interrogazioni a risposta immediata. Per la premier si tratta del quarto appuntamento di questo tipo in oltre due anni e mezzo di governo. Previsto inizialmente per il 23 aprile, era stato rinviato a causa della morte di Papa Francesco e poi anticipato alle 13.30 per l’inizio del Conclave nel pomeriggio. In tutto, sono previsti nove i quesiti: dai rapporti con gli Stati Uniti di Donald Trump fino ai dazi, passando per il caro bollette, le spese per la difesa militare e le riforme costituzionali promesse. 🔗ilfoglio.it © ilfoglio.it - Meloni al Senato per il premier question time

Meloni al question time in Senato: Nel 2025 spese per difesa raggiungeranno 2% Pil - Giorgetti: Prematura valutazione impatto Rearm sui conti. Italia attende prima vertice Nato. Per ora confermato 2% Pil; Meloni in Senato: “Spese militari al 2% Pil nel 2025. Sì a preferenze in legge elettorale”; Meloni al Senato oggi, il «premier time» in diretta | «La libertà non ha prezzo, nel 2025 spenderemo in difesa il 2% del Pil». E sulle liste d'attesa: «Sanità, faccio appello alle Regioni»; Premier time duello Meloni-opposizioni: Ci fa la supercazzola. Lei: Ho trovato situazioncine. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Premier time” in Senato per Giorgia Meloni, ecco cos’ha detto - Meloni in Aula al Senato per rispondere alle interrogazioni parlamentari durante il question time. Ecco il resoconto ... 🔗policymakermag.it

