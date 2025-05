Sguardo al cielo ‘Così ho scoperto la mia stella variabile’

Sarzana, 7 maggio 2025 – Scoperta una nuova Delta Scuti. Una stella variabile, così chiamata perché cambia la luminosità a causa di pulsazioni della sua superficie, anche in intervalli brevi. Si trova nella costellazione del Cancro a 1.200 anni luce dalla Terra. A trovarla è stato un team di cinque ricercatori italiani tra i quali, ancora una volta, Roberto Zambelli. Sarzanese di nascita, castelnovese di adozione, Zambelli non è nuovo a questo genere di eventi. Decine le sue scoperte. La più importante, che lo portò alla ribalta, nel 2017. Quando dal suo osservatorio astronomico Canis Major, insieme a quello dell'Università di Salerno guidato da Valerio Bozza, scoprì Kelt-9b, un pianeta gigante con una massa 2,8 volte più grande di quella di Giove e una temperatura talmente elevata, fino a 4600 gradi kelvin, da essere rinominato "il pianeta bollente".

