Settimana della Salute la prevenzione alla portata di tutti Visite gratuite

Grosseto, 7 maggio 2025 – "Scusate, dove posso fare l'ecodoppler?". Parole, domande, richieste, soluzioni. Questa è l'essenza dell'inaugurazione di ieri della 'Settimana della Salute'. L'iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con il Coeso e ha visto il coinvolgimento della Asl con il supporto di Farmacie comunali riunite e di Fondazione Cr Firenze. Oltre 40 tra associazioni del terzo settore e cooperative che collaborano con il Coeso hanno animato piazza Dante con gazebo informativi, offrendo materiali, consulenze gratuite e momenti di confronto. Presente anche la Consulta comunale per la disabilità, con il supporto di un traduttore nella lingua dei segni italiana, per garantire un'informazione accessibile a tutti. "La Salute va messa al primo posto – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, non esiste cosa più importante se non adottare politiche di prevenzione.

