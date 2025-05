Se Turetta diventa modello il sistema è complice

A Montecchio Precalcino, provincia di Vicenza, un diciannovenne si fa chiamare “Zeus”. Ha tatuaggi, profili social e una lista. Una lista “come quella di Turetta”: forbici, sacchi dell’immondizia, scotch, contanti. In calce, la dedica: «Turetta esempio modello». Lo scrive online pochi giorni prima di attirare la sua ex con una scusa: «sono scappato di casa per vederti». Lei ha diciannove anni, si era rifugiata da una parente a Mirano per non essere trovata. Ma lui la trova. La colpisce, la minaccia con un paio di forbici, le prende il telefono e la costringe a cancellare i contatti maschili. Poi scompare. Poi riappare. Minaccia anche la madre di lei: «Zeus viene ad ammazzarvi». Si filma sotto casa della ragazza. Viene arrestato. Dopo una notte in cella è già fuori. Obbligo di firma quattro volte a settimana. 🔗Lanotiziagiornale.it

L'impresa di Paola Veglio diventa un modello - Cortemilia (Cuneo), 11 marzo 2025 – L'apporto umano che una guida femminile può dare alle aziende riguarda sia la sfera pratica, che quella relazionale, grazie in primis a un'innata sensibilità. La diversità di genere, inoltre, migliora i risultati d'impresa e facilita l'attrazione di talenti, come confermato dal rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. "Soft skill" che risultano oggi sempre più necessarie, in un mondo del lavoro in grande evoluzione e sempre più indirizzato verso un nuovo equilibrio tra sfera lavorativa e privata.

Giuseppe Bonina, un gruppo nel cuore della Sicilia che diventa modello nazionale - Quando lo incontri e incroci il suo sguardo, capisci che è la persona giusta per frantumare odiosi cliché. Nel cuore della Sicilia, Giuseppe Bonina ha avuto il merito di dare vita a un gruppo imprenditoriale capace di creare lavoro e di imporsi a livello nazionale, offrendo risposte avanzate alle necessità di sicurezza e innovazione grazie […]

"Modello Oltrepò replicabile ovunque, ma con il consenso delle grandi aziende". Il direttore Binda spiega il nuovo sistema di voto - Il modello Oltrepò è «replicabile ovunque». Ovunque ci sia un problema di equilibrio tra le diverse anime produttive, all'interno di un'associazione privata di imprese come un Consorzio di tutela. La Lombardia oggi fa scuola con uno dei suoi territori più rappresentativi, dal momento che con 13mila ettari vitati questo distretto produce circa il 60% del vino lombardo e vanta ben 3mila ettari di pinot nero.

Sentenza Cecchettin-Turetta, Elena Cecchettin non ci sta: «Un precedente pericoloso» - Il giorno dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza con cui la Corte d'assise di Venezia ha condannato Filippo Turetta all'ergastolo per ... Elena non sta parlando solo della condanna, ma ...