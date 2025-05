Sarà PSG-Inter la finale di Champions League un mostruoso Donnarumma butta fuori l’Arsenal

© juventusnews24.com - Ranking UEFA aggiornato, giovedì sarà la giornata decisiva: come cambia dopo gli ottavi di finale. La situazione per il quinto posto in Champions League si complica

- di Redazione JuventusNews24Ranking UEFA aggiornato: il punto sul quinto posto in Champions League dopo i quarti di finale. La classifica aggiornata Si aggiorna il ranking per nazioni dopo la conclusione degli ottavi di Champions League. La giornata di giovedì sarà decisiva per l’Italia per avvicinarsi alla Spagna. Le prime due nazioni avranno diritto ad un posto extra per la prossima stagione di Champions League e anche la Juve segue interessata. 🔗 juventusnews24.com