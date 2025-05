San Siro Inter incasso record per una notte da sogno | sfiorati i 15 milioni per il match con il Barcellona

San, ladei sogni segna ildi incassi:i quindicidi euroIeri sera, Sanha fatto la storia, non solo per il risultato sul campo, con la splendida vittoria dell’e la qualificazione alla finale di Champions League dopo aver eliminato il. I nerazzurri hanno dimostrato una forza mentale straordinaria contro i blaugrana, colpiti dalla rete di Acerbi e definitivamente messi al tappeto da Frattesi durante i supplementari. Riscattata la sconfitta contro l’Atletico Madrid dell’anno scorso, avvenuta ai rigori dopo 120 minuti di emozioni, e il ko nella gara di ritorno al Wanda Metropolitano. La partita tra, che ha visto la presenza di 75.504 spettatori e un’atmosfera infuocata dall’inizio alla fine (nonostante alcuni tifosi abbiano lasciato lo stadio dopo il 3-2 di Rafinha), ha battuto ildi incassi sia per l’che per il calcio italiano. 🔗 Internews24.com

