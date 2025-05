Sai perché la Scala Santa si trova a Roma e perché si sale in ginocchio?

Scala Santa è da tutti conosciuta come uno dei punti cardine della Basilica di San Giovanni in Laterano insieme alla Cappella dei Papi. Secondo un'antica tradizione cristiana, essa sarebbe stata trasportata lì nel 326. Prima si trovava a Gerusalemme ma per volere di Sant'Elena, imperatrice madre di Costantino, è avvenuto il trasferimento. La Scala è formata da 28 gradini, gli stessi, sempre secondo la tradizione, che Gesù salì più volte il giorno della sua condanna a morte nel palazzo di Ponzio Pilato. Per tale motivo viene chiamata Scala Pilati o Scala Sancta. Da principio, la Scala era sita nel Patriarchium, vale a dire il complesso dei Palazzi Lateranensi, antica sede dei Papi. Tuttavia, papa Sisto V Peretti decise di trasferirla nell'edificio attuale per poi fare realizzare quattro rampe di scale intorno ad essa.

