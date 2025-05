Rischio alluvioni flash mappa delle zone rosse La Toscana è fragile

mappa della Toscana secondo l’indice di propensione ai alle inondazioni improvvise (“flash flood”), dal Rischio moderato a molto elevato. Tecnicamente, le piene possono svilupparsi nel giro di poche ore per le violente precipitazioni localizzate in luoghi circoscritti, con cui siamo costretti a fare i conti con una frequenza preoccupante. Ormai gli effetti del cambiamento climatico sul ciclo idrologico gravano sulla tenuta dell’Appennino settentrionale, anche a causa della cementificazione e della fragilità strutturale morfologica del nostro territorio. Ragione per cui l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale ha deciso di “rafforzare l’azione” avvalendosi del supporto scientifico “altamente specializzato” dell’Università di Firenze, siglando un accordo con il dipartimento di Ingegneria civile e ambientale. 🔗 Firenze, 7 maggio 2025 – Il giallo, l’arancione e il rosso regnano sovrani. Non è un quadro dipinto da un impressionista, ma ladellasecondo l’indice di propensione ai alle inondazioni improvvise (“flood”), dalmoderato a molto elevato. Tecnicamente, le piene possono svilupparsi nel giro di poche ore per le violente precipitazioni localizzate in luoghi circoscritti, con cui siamo costretti a fare i conti con una frequenza preoccupante. Ormai gli effetti del cambiamento climatico sul ciclo idrologico gravano sulla tenuta dell’Appennino settentrionale, anche a causa della cementificazione e della fragilità strutturale morfologica del nostro territorio. Ragione per cui l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale ha deciso di “rafforzare l’azione” avvalendosi del supporto scientifico “altamente specializzato” dell’Università di Firenze, siglando un accordo con il dipartimento di Ingegneria civile e ambientale. 🔗 Lanazione.it

