Richard Gere e Michelle Rodriguez nel thriller di sopravvivenza Left Seat

Michelle Rodriguez, star di Fast & Furious, e Richard Gere saranno i protagonisti del thriller di sopravvivenza Left Seat, diretto da Ben Younger. Michelle Rodriguez e Richard Gere divideranno la scena in Left Seat, un nuovo thriller di sopravvivenza ad alta quota che li vedrà affrontare una corsa contro il tempo e contro le forze della natura. Il film è diretto da Ben Younger, noto per Bleed - Più forte del destino, su sceneggiatura originale di David M. Crabtree, attualmente revisionata dallo stesso Younger. Tutti i dettagli del prossimo film con Richard Gere La trama segue una rappresentante farmaceutica (Rodriguez) che, durante un volo privato, si ritrova costretta a prendere i comandi del velivolo dopo che il pilota perde i sensi. Con carburante . 🔗 © Movieplayer.it - Richard Gere e Michelle Rodriguez nel thriller di sopravvivenza Left Seat , star di Fast & Furious, esaranno i protagonisti deldi, diretto da Ben Younger.divideranno la scena in, un nuovodiad alta quota che li vedrà affrontare una corsa contro il tempo e contro le forze della natura. Il film è diretto da Ben Younger, noto per Bleed - Più forte del destino, su sceneggiatura originale di David M. Crabtree, attualmente revisionata dallo stesso Younger. Tutti i dettagli del prossimo film conLa trama segue una rappresentante farmaceutica () che, durante un volo privato, si ritrova costretta a prendere i comandi del velivolo dopo che il pilota perde i sensi. Con carburante . 🔗 Movieplayer.it

Homer Gere, il figlio maggiore di Richard Gere: leader di un gruppo punk, laureato in psicologia e possibile erede del padre anche al cinema - È nato dalla relazione dell'attore con la modella Carey Lowell, conosciuta dopo la separazione da Cindy Crawford

