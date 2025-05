Ricerca Talenti in fuga | giovani professionisti lasciano l’Italia per avanzamento e meritocrazia

Ricerca Talenti in fuga: un’emergenza da affrontare presso lo Spazio Mastai – Palazzo dell’Informazione AdnKronos in piazza Mastai 9 a Roma, sono emersi dati che confermano una tendenza preoccupante: l’uscita dai confini nazionali dei giovani professionisti dotati di elevato livello di istruzione. Il ceo Nhrg, Gianni Scaperrotta, ha sollevato un . L'articolo Ricerca Talenti in fuga: giovani professionisti lasciano l’Italia per avanzamento e meritocrazia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 © Sbircialanotizia.it - Ricerca Talenti in fuga: giovani professionisti lasciano l’Italia per avanzamento e meritocrazia Nel corso della presentazione dellain: un’emergenza da affrontare presso lo Spazio Mastai – Palazzo dell’Informazione AdnKronos in piazza Mastai 9 a Roma, sono emersi dati che confermano una tendenza preoccupante: l’uscita dai confini nazionali deidotati di elevato livello di istruzione. Il ceo Nhrg, Gianni Scaperrotta, ha sollevato un . L'articoloinperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Cosa riportano altre fonti

Un italiano su tre (e uno su due tra i giovani) ha partecipato a un viaggio studio negli ultimi trent'anni. E per la quasi totalità si è trattato di un'esperienza utile per il futuro lavorativo. Per il suo 30° compleanno, WEP ha commissionato una ricerca sull'evoluzione dei viaggi studio. Con le ultime mete, e le nuove tendenze - Sono più conosciuti, spesso più abbordabili, con nuove mete che si aggiungono e ampliano l’offerta. A dirci come sono cambiati i viaggi studio è una ricerca dell’Osservatorio YouGov per conto di WEP, l’organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo che festeggia quest’anno il suo 30° compleanno. ... 🔗 © iodonna.it - Un italiano su tre (e uno su due tra i giovani) ha partecipato a un viaggio studio negli ultimi trent'anni. E per la quasi totalità si è trattato di un'esperienza utile per il futuro lavorativo. Per il suo 30° compleanno, WEP ha commissionato una ricerca sull'evoluzione dei viaggi studio. Con le ultime mete, e le nuove tendenze - Sono più conosciuti, spesso più abbordabili, con nuove mete che si aggiungono e ampliano l’offerta. A dirci come sono cambiati i viaggi studio è una ricerca dell’Osservatorio YouGov per conto di WEP, l’organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo che festeggia quest’anno il suo 30° compleanno. ... 🔗 iodonna.it

Multiversity lancia il Talent Program: 1 milione di euro per formazione d’eccellenza con stage garantito e retribuito per giovani talenti - Creare uno strumento innovativo per accelerare la carriera dei giovani e offrire un’opportunità di alta formazione, al fine di colmare il divario tra università e mondo del lavoro. Con questo obiettivo nasce il Talent Program, un progetto promosso da Universitas Mercatorum e l’Università Pegaso, Atenei del Gruppo Multiversity, in collaborazione con Gi Group, prima multinazionale italiana del lavoro. 🔗 - Creare uno strumento innovativo per accelerare la carriera dei giovani e offrire un’opportunità di alta formazione, al fine di colmare il divario tra università e mondo del lavoro. Con questo obiettivo nasce il Talent Program, un progetto promosso da Universitas Mercatorum e l’Università Pegaso, Atenei del Gruppo Multiversity, in collaborazione con Gi Group, prima multinazionale italiana del lavoro. 🔗 liberoquotidiano.it

Francesco Murano, Domenico Orefice, Dennj e gli altri designer emergenti da tenere d’occhio: ecco i giovani talenti visti alla Fashion Week - Nonostante l’Italia abbia un problema con la definizione di talento emergente, appellativo con cui spesso vengono definiti designer dalla carriera più che ventennale, sembra che quest’ultima Milano Fashion Week dedicata alla presentazioni delle collezioni Autunno Inverno 25/26 abbia lasciato ampio respiro a chi si è messo in gioco per la prima volta o preparava già da alcuni anni un debutto in grande stile. 🔗 - Nonostante l’Italia abbia un problema con la definizione di talento emergente, appellativo con cui spesso vengono definiti designer dalla carriera più che ventennale, sembra che quest’ultima Milano Fashion Week dedicata alla presentazioni delle collezioni Autunno Inverno 25/26 abbia lasciato ampio respiro a chi si è messo in gioco per la prima volta o preparava già da alcuni anni un debutto in grande stile. 🔗 ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Giovani all'estero, l'Italia in 13 anni ha perso talenti per quasi la metà della popolazione di Milano; La grande fuga, l'Espresso in edicola; Cervelli in fuga, in poco più di dieci anni 700mila giovani italiani sono partiti per cercare fortuna all'estero; La fuga di cervelli è costata all’Italia circa 134 miliardi negli ultimi 13 anni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lavoro, Nhrg: Paese sta perdendo giovani talenti e cervelli, intervengano istituzioni e imprese - "L'Italia sta perdendo giovani talenti e cervelli". A lanciare il grido d'allarme oggi allo Spazio Mastai - Palazzo dell’Informazione AdnKronos, in piazza Mastai 9, a Roma, Gianni Scaperrotta, ceo Nhr ... 🔗msn.com

Talenti da attrarre e trattenere: è il compito delle imprese - Archivio - Il 32,4% delle pmi ha difficoltà a causa di percorsi di crescita meno accattivanti rispetto a quelli delle grandi imprese. Seguono minore riconoscibilità (21,4%) e welfare meno strutturato (18,8%) ... 🔗avvenire.it

Giovani talenti italiani in fuga: a Roma Startup Week 2025 focus su innovazione e politiche per fermare l’emorragia - la fuga dei giovani dal mercato del lavoro italiano: numeri e motivazioni La crescita della diaspora giovanile in Italia è ormai evidente. Secondo i dati più recenti, dal 2011 sono circa 700mila i ... 🔗gaeta.it