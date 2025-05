Riccardo Cocciante sbaglia le parole di Era già tutto previsto | “Scusate voglio rifarlo”

Il cantautore sbaglia le parole di "Era già tutto previsto" e si ferma a metà esecuzione: "Scusate, ho sbagliato, vorrei rifarlo". Poi la polemica politica: "Stiamo distruggendo tutto quello che è importante in questo Paese". 🔗Fanpage.it

Riccardo Cocciante: «Io “piccolo e brutto”? Quelle parole mi hanno fatto male, ma con la musica ho trovato la rivalsa» - Riccardo Cocciante, 79 anni, dice che la canzone Margherita è arrivata al pubblico in modo atipico: «era l’epoca della contestazione politica, pensavo che non avrebbe avuto chances». E invece… «È straripata proprio per il contrasto fra il tema dell’amore e il tema della politica che era ovunque». Si tratta del suo primo grande successo, racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Andò a Londra a registrare l’album con Vangelis: «Mancava un pezzo per chiudere l’aòbum. 🔗open.online

La “resistenza” di Riccardo Cocciante: “Se non andavi alle Feste dell’Unità venivi escluso, io mi rifiutai…” - Margherita, le origini, la gavetta, la sua ossessione per la musica non politicizzata, la sua “resistenza” contro la sinistra dominante che negli anni Ottanta chiedeva agli artisti di sfilare alle feste dell’Unità, pena l’esclusione dal giro che contava. In una lunga intervista al “Corriere della Sera”, Riccardo Cocciante si confessa e svela anche dettagli “politici” non banali. La nascita del capolavoro “Margherita” “Marco Luberti, che ha scritto con me la canzone, mi disse di essersi sognato il testo: non so se dietro a quel sogno ci fosse o meno una donna vera. 🔗secoloditalia.it © secoloditalia.it - La “resistenza” di Riccardo Cocciante: “Se non andavi alle Feste dell’Unità venivi escluso, io mi rifiutai…”

RICCARDO COCCIANTE il 10 maggio 2025 al Politeama Rossetti a Trieste - È uno degli artisti e compositori di maggior successo in Italia e all’estero: con oltre 40 album, pubblicati in tre lingue, Riccardo Cocciante ha conquistato il cuore di intere generazioni, regalando al pubblico esperienze uniche, indimenticabili. Dopo il trionfo del concerto soldout all’Arena di Verona lo scorso settembre, organizzato per celebrare il 50° anniversario dell’album “Anima”, proseguono i live di “IO…RICCARDO COCCIANTE”, attualmente in scena con una serie di cinque concerti evento al Teatro degli Arcimboldi a Milano. 🔗udine20.it © udine20.it - RICCARDO COCCIANTE il 10 maggio 2025 al Politeama Rossetti a Trieste

