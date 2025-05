Referendum sul Jobs Act il Pd diviso tra Schlein e i riformisti

Referendum riguardanti il Jobs Act i riformisti esercitano libertà di coscienza. Durante una riunione della minoranza interna che si è tenuta l'altra sera il tema dei tre Referendum riguardanti la legge simbolo dell'era renziana è stato affrontato. Non si è arrivati a enunciare una linea vera e propria, ma chi ha partecipato alla riunione registra l'orientamento prevalente dei riformisti a votare i due Referendum su cittadinanza e responsabilità dell'impresa committente e a non votare o a votare contro le proposte abrogative del Jobs Act (licenziamenti illegittimi, indennità per licenziamenti nelle piccole imprese e contratti a termine). "Ognuno, nel Pd, ha una sua posizione e si esprimerà secondo la propria storia", fa sapere un esponente della minoranza dem. La linea della segretaria Elly Schlein, che ha firmato tutti e cinque i Referendum, è quella di votare cinque sì. 🔗 AGI - Suiriguardanti ilAct iesercitano libertà di coscienza. Durante una riunione della minoranza interna che si è tenuta l'altra sera il tema dei treriguardanti la legge simbolo dell'era renziana è stato affrontato. Non si è arrivati a enunciare una linea vera e propria, ma chi ha partecipato alla riunione registra l'orientamento prevalente deia votare i duesu cittadinanza e responsabilità dell'impresa committente e a non votare o a votare contro le proposte abrogative delAct (licenziamenti illegittimi, indennità per licenziamenti nelle piccole imprese e contratti a termine). "Ognuno, nel Pd, ha una sua posizione e si esprimerà secondo la propria storia", fa sapere un esponente della minoranza dem. La linea della segretaria Elly, che ha firmato tutti e cinque i, è quella di votare cinque sì. 🔗 Agi.it

Referendum, rischio quorum. Landini arruola Pd e M5s. Conte: demolire il Jobs act - Il "battiquorum", il timore che non si raggiunga la soglia di partecipazione minima per la validità dei 5 referendum prossimi venturi (a cominciare da quello sul Jobs act) spinge Maurizio Landini alla chiamata a raccolta di tutta la sinistra. Ma di fatto l’operazione avviata dal leader della Cgil si trasforma anche nella prima vera prova nazionale per il campo largo. Da Giuseppe Conte ai capi di Avs e soprattutto a Elly Schlein, il numero uno del sindacato di corso d’Italia, in una raffica di incontri, incassa il sì di tutti i vertici del Movimento 5 Stelle, di Verdi e Sinistra e del Pd. 🔗quotidiano.net

Pd verso sì a referendum su jobs act, malumori della minoranza - Roma, 25 feb. (askanews) – La linea verrà fissata dalla direzione di giovedì, ma il Pd sembra andare verso il sì ai referendum della Cgil sul Jobs act, nonostante i dubbi della minoranza. Durante la riunione della segreteria di questa mattina, raccontano, la segretaria Elly Schlein ha innanzitutto fatto il punto sulle iniziative politiche dei prossimi mesi, che saranno incentrate sui 5 filoni indicati alla festa dell’Unità dello scorso settembre (sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politica industriale per la conversione ecologica, diritti sociali e civili). 🔗ildenaro.it

Sul referendum per abrogare il Jobs act si decide la storia del Pd - Il referendum abrogativo del Jobs act, cioè della nuova disciplina dei licenziamenti che h sostituito l’articolo 18 dello Statut... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Pd in campo per il referendum. Jobs act, la minoranza si smarca - I riformisti annunciano: “Voteremo solo due sì”. Renzi provoca: vi aspetto in Italia viva. Critiche al governo per la scelta dell’astensione. Avs: ... 🔗repubblica.it

Jobs act, tensione nel Pd sul referendum. I riformisti: libertà di voto (per non spaccare il partito) - La mossa per non rompere con la segretaria Schlein. Ma i dubbi crescono. E il sindaco Manfredi: io mi asterrò. Da Milano il distinguo di Sala. E la Cgil di Landini spinge per il quorum ... 🔗msn.com

Nel Pd 50 sfumature di no al referendum sul Jobs Act - Tutti pronti a schierarsi per il sì al referendum sulla cittadinanza, mentre sul Jobs Act regna la confusione nel variegato mondo dei riformisti del Pd. Elly Schlein ha dato indicazione per 5 sì, ma l ... 🔗ilfattoquotidiano.it