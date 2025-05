Referendum e sindaco lo strano incrocio in caso di ballottaggio

© Repubblica.it - Referendum e sindaco, lo strano incrocio in caso di ballottaggio

La Cgil rilancia: “La politica aiuti a partecipare al voto per i quesiti”. Per la destra l’appello a disertare può diventare un boomerang 🔗 Repubblica.it

Ne parlano su altre fonti

Referendum contro il divieto alle moto in Area B e Area C, il sindaco Sala: “È solo esibizionismo di qualcuno” - Milano – Giuseppe Sala ha infine replicato alla proposta di Fratelli d’Italia di indire un referendum popolare – che ha già raccolto 1.400 firme – contro i divieti di circolazione delle moto in Area B e Area C che entreranno in vigore nell’autunno di quest’anno. “Possono fare tutti i referendum che vogliono, sono tutta teoria”, ha commentato il sindaco. “Per ottenere consenso e per incidere devi avere il 50 per cento delle adesioni, e poi sono costosissimi. 🔗ilgiorno.it

Rotatoria o incrocio? Lo strano caso tra equivoci, bisticci tra automobilisti e incidenti. «Ma la segnaletica è chiara»: ecco come comportarsi - CITTADELLA (PADOVA) - Si rischia l'incidente ogni giorno, per un equivoco che continua da diverso tempo e che coinvolge gli automobilisti che si trovano a transitare a Cittadella lungo le vie... 🔗ilgazzettino.it

Napoli, contro il Milan ostacolo cabala. E quello strano incrocio tra Conte e Conceicao - Napoli, 26 marzo 2025 - Le strisce nel calcio esistono per essere interrotte, nel bene e nel male: è ciò che auspica il Napoli in vista della gara interna contro il Milan che segnerà la ripresa del campionato dopo l'ultima sosta dedicata alle Nazionali. La striscia positiva del Milan a Fuorigrotta e il retroscena su Conceicao e il Napoli Nonostante domenica sera la location del match per gli azzurri sarà quella amica del Maradona, il trend recente quando arrivano i rossoneri è tutt'altro che incoraggiante. 🔗sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Referendum e sindaco, lo strano incrocio in caso di ballottaggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Referendum e sindaco, lo strano incrocio in caso di ballottaggio - La Cgil rilancia: “La politica aiuti a partecipare al voto per i quesiti”. Per la destra l’appello a disertare può diventare un boomerang ... 🔗repubblica.it