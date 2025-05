Referendum 8-9 giugno 2025 le posizioni dell’opposizione sui 5 quesiti

L’8 e 9 giugno2025 gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque Referendum abrogativi che mettono sul banco degli imputati norme cruciali su cittadinanza e lavoro. I quesiti riguardano: la legge sulla cittadinanza per gli stranieri residenti, l’abrogazione di parti del Jobs Act sui licenziamenti illegittimi, le indennità di licenziamento nelle piccole imprese, l’uso dei contratti a termine e la responsabilità solidale negli appalti in caso di infortuni. Chi vota Sì vuole cancellare le norme esistenti; chi vota No intende lasciarle intatte.Il quorum resta il solito scoglio: se non vota almeno la metà più uno degli aventi diritto, il verdetto popolare resta lettera morta. Una prospettiva che fa comodo al centrodestra, compatto nell’appello all’astensione. Di tutt’altro umore l’opposizione, che spinge per il voto e per i Sì, convinta che i quesiti intercettino una domanda reale di giustizia sociale. 🔗Quifinanza.it

