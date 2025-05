Randy Orton | Ho scelto io Joe Hendry per WrestleMania 41 sono riuscito a convincere tutti

WrestleMania 41, c'è stato sicuramente quello tra Randy Orton e Joe Hendry. Lo scontro tra l'Apex Predator e il campione mondiale TNA è stato una vera sorpresa, con pochi fan che si aspettavano Hendry come rimpiazzo di Kevin Owens dopo l'infortunio di quest'ultimo. E invece, in mezzo ai rumor che spaziavano da un debuttante Jeff Cobb ai rientranti Rusev e Aleister Black passando per Solo Sikoa, la WWE è riuscita a regalare un momento veramente memorabile ai fan. E Orton ci ha messo più di uno zampino per far sì che tutto funzionasse."L'ho scelto io"Come ha svelato in un'intervista rilasciata a Billboard, è stato proprio Randy a suggerire alla WWE di scegliere Joe Hendry come suo avversario: non solo per regalare una sorpresa ai fan, ma anche per evitare situazioni spinose a livello di booking.

WWE: Perchè Joe Hendry è stato scelto come avversario di Randy Orton a WrestleMania? - Ecco cosa e sopratutto chi c'è dietro la scelta del nome di Joe Hendry come avversario a sorpresa di Randy Orton a WrestleMania 41 ... 🔗spaziowrestling.it

Randy Orton è pazzo della WWE - Randy Orton non sta pensando al ritiro ... “Mi piacerebbe firmare un altro contratto quinquennale dopo quello che ho già firmato. So che realisticamente arriverà un giorno in cui dovrò smettere, ma è ... 🔗spaziowrestling.it