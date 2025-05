Quali sanzioni sono previste nel caso in cui non si emetta fattura

Le fatture devono essere sempre emesse nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Dimenticarsi di farlo può avere delle gravi conseguenze sotto il profilo delle sanzioni. L’articolo 6 del Dlgs n. 47197 prevede che, per le operazioni rilevanti ai fini Iva, venga irrogata una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta non correttamente documentata. Nel caso in cui, invece, la mancata emissione della fattura non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, la sanzione può oscillare da 250 a 2.000 euro.In cosa consiste l’omessa fatturazioneQuando viene emessa una fattura in un formato diverso da quello elettronico, viene considerata inesistente e come tale assume la natura di non emessa. In altre parole tutte le fatture che non transitano attraverso il Sistema di Interscambio non esistono: operativamente parlando non è stata emessa. 🔗Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quali sanzioni sono previste nel caso in cui non si emetta fattura

