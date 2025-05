PSG Arsenal | le tre cose che non hai notato del match di Champions League

Arsenal: match valido per il ritorno della semifinale di Champions League Verdetto giusto il 2-1 di Psg-Arsenal di stasera? Non sbagliato, quantomeno, tenendo conto che i parigini hanno creato qualcosa di più, sbagliando anche un rigore con Vitinha sull’1-0. Agli inglesi resta il rammarico del primo . 🔗 © Calcionews24.com - PSG Arsenal: le tre cose che non hai notato del match di Champions League Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 21.00, PSGvalido per il ritorno della semifinale diVerdetto giusto il 2-1 di Psg-di stasera? Non sbagliato, quantomeno, tenendo conto che i parigini hanno creato qualcosa di più, sbagliando anche un rigore con Vitinha sull’1-0. Agli inglesi resta il rammarico del primo . 🔗 Calcionews24.com

Aston Villa PSG: le tre cose che non hai notato del match di Champions League - Ecco le tre curiosità sulla sfida Aston Villa PSG: partita valida per il quarto di finale di ritorno di Champions League Aston Villa-Psg è stata una sfida da cuori forti: un 3-2 palpitante, divertente, incredibile. I francesi si guadagnano la semifinale (che sia l’anno buono)? Ai padroni di casa resta la soddisfazione di avere fatto […] 🔗 © calcionews24.com - Aston Villa PSG: le tre cose che non hai notato del match di Champions League - Ecco le tre curiosità sulla sfida Aston Villa PSG: partita valida per il quarto di finale di ritorno di Champions League Aston Villa-Psg è stata una sfida da cuori forti: un 3-2 palpitante, divertente, incredibile. I francesi si guadagnano la semifinale (che sia l’anno buono)? Ai padroni di casa resta la soddisfazione di avere fatto […] 🔗 calcionews24.com

Champions League, il PSG vola in finale: Arsenal al tappeto - Prosegue senza alcun tipo di sosta la tre giorni di coppe europee, con la finale di Champions League che è stata finalmente delineata. A raggiungere l’Inter, vittoriosa ieri per 4-3 con il Barcellona, sarà infatti il PSG, sceso in campo oggi 7 maggio alle ore 21:00 al Parco dei Principi. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-1 in favore dei parigini, che raggiungono l’ultimo atto dopo una cavalcata da urlo. 🔗 © sololaroma.it - Champions League, il PSG vola in finale: Arsenal al tappeto - Prosegue senza alcun tipo di sosta la tre giorni di coppe europee, con la finale di Champions League che è stata finalmente delineata. A raggiungere l’Inter, vittoriosa ieri per 4-3 con il Barcellona, sarà infatti il PSG, sceso in campo oggi 7 maggio alle ore 21:00 al Parco dei Principi. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-1 in favore dei parigini, che raggiungono l’ultimo atto dopo una cavalcata da urlo. 🔗 sololaroma.it

Psg-Arsenal 2-1: Ruiz e Hakimi stendono i Gunners, parigini in finale contro l'Inter - I francesi vincono anche la gara di ritorno e tornano in finale 5 anni dopo, gli ex Serie A tutti protagonisti ... 🔗msn.com