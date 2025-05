PSG Arsenal 2-1 saranno Donnarumma e compagni a sfidare l’Inter in finale di Champions League | Fabian Ruiz e Hakimi decisivi

Arsenal 2-1, saranno Donnarumma e compagni a sfidare l'Inter: il resoconto della semifinale di Champions LeagueÈ terminata anche la seconda semifinale di Champions League: a sfidare l'Inter a Monaco ci saranno i francesi che hanno battuto 2-1 l'Arsenal dopo il risultato di 1-0 in trasferta. Le reti di Fabian Ruiz e Hakimi decidono il match, serve a poco quella di Saka.Grande prova di Donnarumma, portiere anche accostato alla Juve, che si è superato con bellissimi interventi e che proverà a rovinare la festa ai nerazzurri il prossimo 31 maggio.

