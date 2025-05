Psg-Arsenal 2-1 | Ruiz e Hakimi stendono i Gunners parigini in finale contro l' Inter

Ruiz e Hakimi siglano i gol del passaggio del turno. Il Psg vince anche la sfida del Parco dei Principi per 2-1, elimina l'Arsenal e si prepara ad affrontare l'Inter nella finale di Champions League, appuntamento fissato per sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Tutti gli ex Serie A protagonisti nella gara dei francesi, come a lanciare un messaggio proprio ai nerazzurri, tra un super Donnarumma in porta, i due goleador Ruiz e Hakimi, la fantasia di Kvaratskhelia e la leadership di Marquinhos. Torna a casa con il cuore a pezzi invece l'Arsenal, la rete di Saka serve solo a rendere meno amaro il passivo, perché anche questa stagione la chiuderà senza trofei.Primo tempoDembélé è recuperato ma parte dalla panchina, Luis Enrique preferisce non rischiarlo e si affida a Barcola in avanti con Doué e Kvaratskhelia.

Il PSG batte 2-1 l'Arsenal e raggiunge l'Inter in finale di Champions a Monaco, decisivi Fabian Ruiz e Hakimi - PSG-Arsenal, semifinale di ritorno di Champions League IL TABELLINO PSG-ARSENAL 2-1 MARCATORI: 28` Fabian Ruiz (P), 73` Hakimi (P), 76` Saka...

PSG Arsenal 2-1, saranno Donnarumma e compagni a sfidare l'Inter in finale di Champions League: Fabian Ruiz e Hakimi decisivi - di Redazione JuventusNews24PSG Arsenal 2-1, saranno Donnarumma e compagni a sfidare l'Inter: il resoconto della semifinale di Champions League È terminata anche la seconda semifinale di Champions League: a sfidare l'Inter a Monaco ci saranno i francesi che hanno battuto 2-1 l'Arsenal dopo il risultato di 1-0 in trasferta. Le reti di Fabian Ruiz e Hakimi decidono il match, serve a poco quella di Saka.

