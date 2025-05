PSG Arsenal 2-1 | il PSG stacca il biglietto per Monaco sarà l’avversaria dell’Inter in finale!

finale di ritorno di Champions League PSG Arsenal: seguila live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG Arsenal, valevole per la semifinale di ritorno della Champions League 202425. 90+5? – TRIPLICE FISCHIO 90? – 5 minuti di recupero 83? – Cresce la tensione al Parco . 🔗 © Calcionews24.com - PSG Arsenal 2-1: il PSG stacca il biglietto per Monaco, sarà l’avversaria dell’Inter in finale! Al Parco dei Principi il match valido per la semidi ritorno di Champions League PSG: seguila live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG, valevole per la semidi ritorno della Champions League 202425. 90+5? – TRIPLICE FISCHIO 90? – 5 minuti di recupero 83? – Cresce la tensione al Parco . 🔗 Calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

