Psg-Arsenal 2-1 i parigini raggiungono l’Inter in finale di Champions

Sarà il Paris Saint-Germain ad affrontare, che ha superato in un’epica semiil Barcellona, il 31 maggio a Monaco di Baviera nelladiLeague. I campioni di Francia hanno vinto 2-1 la semidi ritorno contro l’confermando il successo ottenuto a Londra (1-0) nella gara d’andata.Ancora protagonista Gigio Donnarumma, autore di un paio di interventi decisivi. L’ex centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha sbloccato il risultato al 27? del primo tempo con un tiro appena fuori area che ha battuto il portiere complice una deviazione. Nella ripresa Vitinha ha sbagliato un calcio di rigore ma tre minuti dopo, al 27?, Hakimi ha raddoppiato con una conclusione sul palo più lontano. Saka al 31? ha accorciato le distanze da distanza ravvicinata, ma nel quarto d’orahanno rischiato pochissimo volando così in. 🔗 Lapresse.it

