Psg-Arsenal 2-1 francesi in finale di Champions contro l' Inter

PARIGI (FRANCIA) - Il Paris Saint-Germain batte 2-1 in casa l'Arsenal e raggiunge l'Inter nella finalissima di Champions League. Nonostante un rigore fallito, i campioni di Francia hanno la meglio sui loro avversari grazie alle reti di Ruiz e Hakimi. Saka per gli inglesi.

Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter - Semifinale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi. Per i capitolini partita transitoria quella di Strasburgo, sconfitta indolore con diversi giocatori lasciati a casa a recuperare la forma migliore e un Dembelè non al meglio che si […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗 © infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter - Semifinale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi. Per i capitolini partita transitoria quella di Strasburgo, sconfitta indolore con diversi giocatori lasciati a casa a recuperare la forma migliore e un Dembelè non al meglio che si […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗 infobetting.com

PSG-Arsenal LIVE, alle 21 la semifinale di Champions League in diretta: chi sfiderà l’Inter in finale - Alle 21:00 PSG e Arsenal si sfidano al Parco dei Principi nella semifinale di ritorno che deciderà l'avversaria dell'Inter in finale di Champions League. Si riparte dall'1-0 per i francesi. Gli aggiornamenti e le ultime news in tempo reale.Continua a leggere 🔗 - Alle 21:00 PSG e Arsenal si sfidano al Parco dei Principi nella semifinale di ritorno che deciderà l'avversaria dell'Inter in finale di Champions League. Si riparte dall'1-0 per i francesi. Gli aggiornamenti e le ultime news in tempo reale.Continua a leggere 🔗 fanpage.it

Champions League, Psg-Arsenal 2-1: i francesi in finale contro l’Inter - Il Paris Saint Germain, nella semifinale di ritorno a Parigi, ha battuto l’Arsenal 2-1: a segno Fabian Ruiz e Hakimi, accorcia Saka. All’andata, a Londra, era finita 1-0 per la squadra di Donnarumma. 🔗tg24.sky.it

