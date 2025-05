Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Elina Avanesyan WTA Roma 07-05-2025 ore 13 | 00 circa

© Infobetting.com - Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Elina Avanesyan, WTA Roma 07-05-2025 ore 13:00 circa

Elisabetta Cocciaretto non si presenta al massimo della forma al Foro Italico, restando su una sconfitta da nettissima favorita in un WTA 125 contro Carlota Martinez, ed in generale dopo un inizio di 2025 non esaltante. Elina Avanesyan, per non facendo nulla di speciale, sta sicuramente facendo meglio quest’anno, con le semifinali di Hobart e .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗 non si presenta al massimo della forma al Foro Italico, restando su una sconfitta da nettissima favorita in un WTA 125 contro Carlota Martinez, ed in generale dopo un inizio dinon esaltante., per non facendo nulla di speciale, sta sicuramente facendo meglio quest’anno, con le semifinali di Hobart e .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗 Infobetting.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Elina Avanesyan, WTA Roma 07-05-2025 - Elisabetta Cocciaretto non si presenta al massimo della forma al Foro Italico, restando su una sconfitta da nettissima favorita in un WTA 125 contro Carlota Martinez, ed in generale dopo un inizio di 2025 non esaltante. Elina Avanesyan, per non facendo nulla di speciale, sta sicuramente facendo meglio quest’anno, con le semifinali di Hobart e […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

WTA Merida 2025: Elisabetta Cocciaretto lotta un set, poi lascia strada a Magda Linette - Elisabetta Cocciaretto finisce già al primo turno il proprio cammino nel WTA 500 di Merida. A eliminare la marchigiana è la polacca Magda Linette, che in un’ora e 24 minuti infila un 6-4 6-0 che le permette di entrare nel secondo turno con un ruolo da favorita contro la vincitrice di un anno fa, la turca Zeynep Sonmez. Eppure, nonostante il punteggio molto netto, il primo set ha in sé tutti i crismi della lotta: mai un game privo di emozioni, palle break a più non posso e, logicamente, vari turni di battuta che non vengono tenuti. 🔗oasport.it

WTA Indian Wells 2025, Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno - Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno dei BNP Paripas Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso ad Indian Wells, in California (USA): sul cemento outdoor statunitense l’azzurra approfitta del ritiro della messicana Renata Zarazua, giunto dopo 50? con l’italiana in vantaggio per 6-4 1-0. Cocciaretto al secondo turno affronterà la ceca Karolina Muchova, numero 15 del seeding. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pronostici tennis oggi 31/3/2025: quote Atp Marrakech; Pronostici tennis oggi 18/3/2025: quote WTA Miami; Pronostici tennis oggi 28/1/2025: quote Wta Linz; Pronostici tennis oggi 15/10/2024: quote Wta Osaka. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A Vic Cocciaretto parte bene - Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nel "Catalonia Open” (WTA 125 - montepremi 100.000 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa di Vic, città sulle rive del fiume Meder ... 🔗sport.tiscali.it

WTA Madrid: Cocciaretto lotta ma non basta, avanza Starodubtseva - Finisce, stavolta definitivamente, l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al WTA di Madrid. Non un grande periodo per l’azzurra, eliminata nell’ultimo turno delle qualificazioni da Parry ... 🔗ubitennis.com

WTA 1000 Madrid: Elisabetta Cocciaretto a un passo dal tabellone principale - Elisabetta Cocciaretto avanza al turno finale di qualificazione del WTA di Madrid, il terzo torneo 1000 stagionale per quel che riguarda il circuito femminile. La 24enne di Porto San Giorgio ha ... 🔗sportal.it