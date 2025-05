Premier Pakistan ' atto di guerra dell' Indiarisponderemo'

Pakistano Shehbaz Sharif ha affermato che l'India ha condotto attacchi "vigliacchi" in cinque località del territorio amministrato da Islamabad. In una dichiarazione su X, Sharif ha avvertito che il suo Paese "ha tutto il diritto di rispondere con la forza a questo atto di guerra imposto dall'India". E "l'intera nazione" è al fianco delle forze armate Pakistane su "come affrontare il nemico". 🔗 Il primo ministroo Shehbaz Sharif ha affermato che l'India ha condotto attacchi "vigliacchi" in cinque località del territorio amministrato da Islamabad. In una dichiarazione su X, Sharif ha avvertito che il suo Paese "ha tutto il diritto di rispondere con la forza a questodiimposto dall'India". E "l'intera nazione" è al fiancoe forze armatee su "come affrontare il nemico". 🔗 Quotidiano.net

