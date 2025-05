Premi David di Donatello 70 | tutti i vincitori

Premi David di Donatello 70: tutti i vincitoriElena Sofia Ricci e Mika hanno condotto la 70° edizione dei Premi David di Donatello dallo Studio 5 di Cinecittà. Ecco tutti i vincitori:Premi David di Donatello 70: tutti i vincitori – LISTA IN AGGIORNAMENTOMIGLIOR FILMBERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONEIL TEMPO CHE CI VUOLEL’ARTE DELLA GIOIAPARTHENOPEVERMIGLIOMIGLIORE REGIABerlinguer – La grande ambizione – Andrea SEGREIl tempo che ci vuole – Francesca COMENCINIL’arte della gioia – Valeria GOLINOParthenope – Paolo SORRENTINO Vermiglio – Maura DELPEROMIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA Ciao bambino – Edgardo PISTONEGloria! – Margherita VICARIOI bambini di Gaza – Loris LAIIo e il Secco – Gianluca SANTONIZamora – Neri MARCORÈMIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE Vermiglio – Maura DELPEROMIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALEL’arte della gioia – Valeria GOLINO, Francesca MARCIANO, Valia SANTELLA, Luca INFASCELLI, Stefano SARDOMIGLIOR PRODUTTOREBerlinguer – La grande ambizioneCiao bambinoGloria!VermiglioVittoriaMIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTAFamilia – Barbara RONCHIIl tempo che ci vuole – Romana MAGGIORA VERGANOL’arte della gioia – Tecla INSOLIAParthenope – Celeste DALLA PORTAVermiglio – Martina SCRINZIMIGLIOR ATTORE PROTAGONISTABerlinguer – La grande ambizione – Elio GERMANOFamilia – Francesco GHEGHIIl tempo che ci vuole – Fabrizio GIFUNIParthenope – Silvio ORLANDOVermiglio – Tommaso RAGNOMIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTAL’arte della gioia – Valeria BRUNI TEDESCHIMIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTAFamilia – Francesco DI LEVAMIGLIOR CASTINGBerlinguer – La grande ambizione – Stefania DE SANTISFamilia – Anna PENNELLAGloria! – Massimo APPOLLONIL’arte della gioia – Francesco VEDOVATI, Anna Maria SAMBUCCO, Massimo APPOLLONIVermiglio – Stefania RODÀ, Maurilio MANGANOMIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIACampo di battaglia – Luan AMELIO UJKAJDostoevskij – Matteo COCCOHey Joe – Daniele CIPRÌL’arte della gioia – Fabio CIANCHETTIParthenope – Daria D’ANTONIOVermiglio – Mikhail KRICHMANMIGLIORE COMPOSITOREBerlinguer – La grande ambizione – IOSONOUNCANEConfidenza – Thom YORKEGloria! – Margherita VICARIO, Davide PAVANELLOIddu – COLAPESCEIl treno dei bambini – Nicola PIOVANIMIGLIOR CANZONE ORIGINALEConfidenza – Knife Edge Musica, testi e interpretazione di Thom YORKEDiamanti – Diamanti Musica di Giuliano TAVIANI, Carmelo TRAVIA Testi di Giorgia TODRANI Interpretata da GIORGIAFamilia – Atoms Musica e testi di Valerio VIGLIAR Interpretata da Greta ZUCCOLIGloria! – Aria! Musica e testi di Margherita VICARIO, Davide PAVANELLO, Edwyn Clark ROBERTS, Andrea BONOMO, Gianluigi FAZIO Interpretata da Margherita VICARIOIddu – La malvagità Musica, testi e interpretazione di COLAPESCEMIGLIORE SCENOGRAFIALe déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta Scenografia Tonino ZERA Arredamento Maria Grazia SCHIRRIPA, Carlotta DESMANNMIGLIORI COSTUMIGloria! Mary MONTALTOL’arte della gioia Maria Rita BARBERALe déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta Massimo CANTINI PARRINIParthenope Carlo POGGIOLIVermiglio Andrea CAVALLETTOMIGLIOR TRUCCOBerlinguer – La grande ambizione Sara MORLANDO, Rossella SICIGNANO prostetico special make-up Leonardo CRUCIANO, Viola MONETAL’arte della gioia Maurizio FAZZINILe déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta Alessandra VITA prostetico special make-up Valentina VISINTINParthenope Paola GATTABRUSI prostetico special make-up Lorenzo TAMBURINIVermiglio Frédérique FOGLIAMIGLIOR ACCONCIATURABerlinguer – La grande ambizione Desiree CORRIDONIGloria! Marta IACOPONI, Carla INDONILe déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta Aldo SIGNORETTI, Domingo SANTOROParthenope Marco PERNAVermiglio Tiziana ARGIOLASMIGLIORE MONTAGGIOBerlinguer – La grande ambizione Jacopo QUADRIDostoevskij Walter FASANOL’arte della gioia Giogiò FRANCHINIParthenope Cristiano TRAVAGLIOLIVermiglio Luca MATTEIMIGLIOR SUONOBerlinguer – La grande ambizione Presa diretta Alessandro PALMERINI Montaggio del suono Marc BASTIEN Creazione suoni Vincent GRÉGORIO Mix Franco PISCOPOCampo di battaglia Presa diretta Emanuele CICCONI Montaggio del suono Alessandro FELETTI Creazione suoni Alessandro GIACCO Mix Marco FALLONIGloria! Presa diretta Xavier LAVOREL Montaggio del suono Daniela BASSANI Creazione suoni François WOLF Mix Maxence CIEKAWYParthenope Presa diretta Emanuele CECERE Montaggio del suono Silvia MORAES Creazione suoni Mirko PERRI Mix Michele MAZZUCCOVermiglio Presa diretta Dana FARZANEHPOUR Montaggio del suono Hervé GUYADER Creazione suoni Hervé GUYADER Mix Emmanuel DE BOISSIEUMIGLIORI EFFETTI VISIVI -VFXBerlinguer – La grande ambizione Supervisore Tristan LILIEN Producer Michel DENISL’arte della gioia Supervisore Francesco NIOLU Producer Rodolfo MIGLIARILimonov Supervisore Fabio TOMASSETTI Producer Daniele TOMASSETTINapoli – New York Supervisore Victor PEREZParthenope Supervisore Rodolfo MIGLIARI Producer Lena DI GENNAROMIGLIOR FILM DOCUMENTARIO, PremiO David CECILIA MANGINI DUSE – THE GREATEST di Sonia BERGAMASCOIL CASSETTO SEGRETO di Costanza QUATRIGLIOL’OCCHIO DELLA GALLINA di Antonietta DE LILLOLIRICA UCRAINA di Francesca MANNOCCHIPRIMA DELLA FINE – GLI ULTIMI GIORNI DI BERLINGUER di Samuele ROSSIMIGLIOR FILM INTERNAZIONALE ANORA di Sean BakerCONCLAVE di Edward BergerGIURATO NUMERO 2 – JUROR #2 di Clint EastwoodLA ZONA D’INTERESSE di Jonathan GlazerPERFECT DAYS di Wim WendersIl Premio al miglior cortometraggio viene assegnato da una commissione composta da Domenico Dinoia, Mauro Donzelli, Marzia Gandolfi, Francesco Giai Via, Paola Jacobbi, Maria Grazia Mattei, Claudia Panzica, Marina Sanna, Maria Carolina Terzi. 🔗 di70:Elena Sofia Ricci e Mika hanno condotto la 70° edizione deididallo Studio 5 di Cinecittà. Eccodi70:– LISTA IN AGGIORNAMENTOMIGLIOR FILMBERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONEIL TEMPO CHE CI VUOLEL’ARTE DELLA GIOIAPARTHENOPEVERMIGLIOMIGLIORE REGIABerlinguer – La grande ambizione – Andrea SEGREIl tempo che ci vuole – Francesca COMENCINIL’arte della gioia – Valeria GOLINOParthenope – Paolo SORRENTINO Vermiglio – Maura DELPEROMIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA Ciao bambino – Edgardo PISTONEGloria! – Margherita VICARIOI bambini di Gaza – Loris LAIIo e il Secco – Gianluca SANTONIZamora – Neri MARCORÈMIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE Vermiglio – Maura DELPEROMIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALEL’arte della gioia – Valeria GOLINO, Francesca MARCIANO, Valia SANTELLA, Luca INFASCELLI, Stefano SARDOMIGLIOR PRODUTTOREBerlinguer – La grande ambizioneCiao bambinoGloria!VermiglioVittoriaMIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTAFamilia – Barbara RONCHIIl tempo che ci vuole – Romana MAGGIORA VERGANOL’arte della gioia – Tecla INSOLIAParthenope – Celeste DALLA PORTAVermiglio – Martina SCRINZIMIGLIOR ATTORE PROTAGONISTABerlinguer – La grande ambizione – Elio GERMANOFamilia – Francesco GHEGHIIl tempo che ci vuole – Fabrizio GIFUNIParthenope – Silvio ORLANDOVermiglio – Tommaso RAGNOMIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTAL’arte della gioia – Valeria BRUNI TEDESCHIMIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTAFamilia – Francesco DI LEVAMIGLIOR CASTINGBerlinguer – La grande ambizione – Stefania DE SANTISFamilia – Anna PENNELLAGloria! – Massimo APPOLLONIL’arte della gioia – Francesco VEDOVATI, Anna Maria SAMBUCCO, Massimo APPOLLONIVermiglio – Stefania RODÀ, Maurilio MANGANOMIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIACampo di battaglia – Luan AMELIO UJKAJDostoevskij – Matteo COCCOHey Joe – Daniele CIPRÌL’arte della gioia – Fabio CIANCHETTIParthenope – Daria D’ANTONIOVermiglio – Mikhail KRICHMANMIGLIORE COMPOSITOREBerlinguer – La grande ambizione – IOSONOUNCANEConfidenza – Thom YORKEGloria! – Margherita VICARIO,e PAVANELLOIddu – COLAPESCEIl treno dei bambini – Nicola PIOVANIMIGLIOR CANZONE ORIGINALEConfidenza – Knife Edge Musica, testi e interpretazione di Thom YORKEDiamanti – Diamanti Musica di Giuliano TAVIANI, Carmelo TRAVIA Testi di Giorgia TODRANI Interpretata da GIORGIAFamilia – Atoms Musica e testi di Valerio VIGLIAR Interpretata da Greta ZUCCOLIGloria! – Aria! Musica e testi di Margherita VICARIO,e PAVANELLO, Edwyn Clark ROBERTS, Andrea BONOMO, Gianluigi FAZIO Interpretata da Margherita VICARIOIddu – La malvagità Musica, testi e interpretazione di COLAPESCEMIGLIORE SCENOGRAFIALe déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta Scenografia Tonino ZERA Arredamento Maria Grazia SCHIRRIPA, Carlotta DESMANNMIGLIORI COSTUMIGloria! Mary MONTALTOL’arte della gioia Maria Rita BARBERALe déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta Massimo CANTINI PARRINIParthenope Carlo POGGIOLIVermiglio Andrea CAVALLETTOMIGLIOR TRUCCOBerlinguer – La grande ambizione Sara MORLANDO, Rossella SICIGNANO prostetico special make-up Leonardo CRUCIANO, Viola MONETAL’arte della gioia Maurizio FAZZINILe déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta Alessandra VITA prostetico special make-up Valentina VISINTINParthenope Paola GATTABRUSI prostetico special make-up Lorenzo TAMBURINIVermiglio Frédérique FOGLIAMIGLIOR ACCONCIATURABerlinguer – La grande ambizione Desiree CORRIDONIGloria! Marta IACOPONI, Carla INDONILe déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta Aldo SIGNORETTI, Domingo SANTOROParthenope Marco PERNAVermiglio Tiziana ARGIOLASMIGLIORE MONTAGGIOBerlinguer – La grande ambizione Jacopo QUADRIDostoevskij Walter FASANOL’arte della gioia Giogiò FRANCHINIParthenope Cristiano TRAVAGLIOLIVermiglio Luca MATTEIMIGLIOR SUONOBerlinguer – La grande ambizione Presa diretta Alessandro PALMERINI Montaggio del suono Marc BASTIEN Creazione suoni Vincent GRÉGORIO Mix Franco PISCOPOCampo di battaglia Presa diretta Emanuele CICCONI Montaggio del suono Alessandro FELETTI Creazione suoni Alessandro GIACCO Mix Marco FALLONIGloria! Presa diretta Xavier LAVOREL Montaggio del suono Daniela BASSANI Creazione suoni François WOLF Mix Maxence CIEKAWYParthenope Presa diretta Emanuele CECERE Montaggio del suono Silvia MORAES Creazione suoni Mirko PERRI Mix Michele MAZZUCCOVermiglio Presa diretta Dana FARZANEHPOUR Montaggio del suono Hervé GUYADER Creazione suoni Hervé GUYADER Mix Emmanuel DE BOISSIEUMIGLIORI EFFETTI VISIVI -VFXBerlinguer – La grande ambizione Supervisore Tristan LILIEN Producer Michel DENISL’arte della gioia Supervisore Francesco NIOLU Producer Rodolfo MIGLIARILimonov Supervisore Fabio TOMASSETTI Producer Daniele TOMASSETTINapoli – New York Supervisore Victor PEREZParthenope Supervisore Rodolfo MIGLIARI Producer Lena DI GENNAROMIGLIOR FILM DOCUMENTARIO,CECILIA MANGINI DUSE – THE GREATEST di Sonia BERGAMASCOIL CASSETTO SEGRETO di Costanza QUATRIGLIOL’OCCHIO DELLA GALLINA di Antonietta DE LILLOLIRICA UCRAINA di Francesca MANNOCCHIPRIMA DELLA FINE – GLI ULTIMI GIORNI DI BERLINGUER di Samuele ROSSIMIGLIOR FILM INTERNAZIONALE ANORA di Sean BakerCONCLAVE di Edward BergerGIURATO NUMERO 2 – JUROR #2 di Clint EastwoodLA ZONA D’INTERESSE di Jonathan GlazerPERFECT DAYS di Wim WendersIlo al miglior cortometraggio viene assegnato da una commissione composta da Domenico Dinoia, Mauro Donzelli, Marzia Gandolfi, Francesco Giai Via, Paola Jacobbi, Maria Grazia Mattei, Claudia Panzica, Marina Sanna, Maria Carolina Terzi. 🔗 Cinefilos.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

David di Donatello: il cinema italiano in 70 anni di premi - Anniversario importante per il massimo riconoscimento del cinema italiano: ripercorriamo i sette decenni nella storia del premio e come ha contribuito a definire il canone cinematografico. È un compleanno importante, quello festeggiato in questi giorni dai David di Donatello: risale infatti a settant'anni fa l'istituzione di quello che, nel tempo, sarebbe diventato il più prestigioso premio destinato al cinema italiano. 🔗 © movieplayer.it - David di Donatello: il cinema italiano in 70 anni di premi - Anniversario importante per il massimo riconoscimento del cinema italiano: ripercorriamo i sette decenni nella storia del premio e come ha contribuito a definire il canone cinematografico. È un compleanno importante, quello festeggiato in questi giorni dai David di Donatello: risale infatti a settant'anni fa l'istituzione di quello che, nel tempo, sarebbe diventato il più prestigioso premio destinato al cinema italiano. 🔗 movieplayer.it

Timothée Chalamet riceverà il David Speciale ai 70° Premi David di Donatello - Timothée Chalamet riceverà il David Speciale ai 70° Premi David di Donatello Timothée Chalamet riceverà il David Speciale nel corso della 70ª edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell’edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. 🔗 - Timothée Chalamet riceverà il David Speciale ai 70° Premi David di Donatello Timothée Chalamet riceverà il David Speciale nel corso della 70ª edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell’edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. 🔗 cinefilos.it

David di Donatello al Quirinale per i 70 anni - Il David di Donatello compie 70 anni. Nel tradizionale incontro con i candidati al Quirinale, il Presidente Mattarella torna a parlare del cinema e del rilancio delle produzioni. Servizio di Fabio Falzone. The post David di Donatello al Quirinale per i 70 anni first appeared on TG2000. 🔗 © tv2000.it - David di Donatello al Quirinale per i 70 anni - Il David di Donatello compie 70 anni. Nel tradizionale incontro con i candidati al Quirinale, il Presidente Mattarella torna a parlare del cinema e del rilancio delle produzioni. Servizio di Fabio Falzone. The post David di Donatello al Quirinale per i 70 anni first appeared on TG2000. 🔗 tv2000.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

David di Donatello 2025 i vincitori, tutti i premi in diretta; La 70? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello 2025, tutto sulla 70ª edizione: diretta, ospiti, premi e nomination; David di Donatello, a Mattarella un premio speciale: Le istituzioni prestino attenzione al cinema. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Premi David di Donatello 70: tutti i vincitori - Elena Sofia Ricci e Mika hanno condotto la 70° edizione dei Premi David di Donatello dallo Studio 5 di Cinecittà. Ecco tutti i vincitori: ... 🔗cinefilos.it

David di Donatello 2025, chi ha vinto: dal miglior film all'attore non protagonista, tutti i premi - Chi ha vinto i vari premi dei David di Donatello 2025? I film con più nomination son Berlinguer, Parthenope e Vermiglio. A condurre l'evento sarà l'inedita coppia ... 🔗msn.com

David di Donatello, svelati i nomi dei vincitori: ecco tutti i premi - Al via la cerimonia condotta da Elena Sofia Ricci e Mika. A Di Leva il miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale per Delpero (Vermiglio) ... 🔗msn.com