Pontedera il commercio che cambia | spazio alla ristorazione Due aperture in centro opportunità di lavoro

Pontedera. 7 maggio 2025 – Nuove apertura e nuove opportunità di lavoro a Pontedera. A metà della scorsa settimana La Piadineria ha aperto sul corso, negli ex locali dei Magazzini Chiarugi, il suo secondo punto vendita in città dopo quello aperto nel 2023 in zona scolmatore e dopo alcune assunzioni, altre posizioni sono ancora aperte.Sempre in centro città sta per aprire invece una novità assoluta. Si chiama Crosta Pontedera ed alzerà il sipario tra un mese, nei primi giorni di giugno, sul piazzone. Un locale tutto nuovo aperto per volontà di un giovane imprenditore della Valdera, appassionato di vino e cucina. Crosta farà soprattutto schiacciate, di tutti i tipi, sia a pranzo che a cena, e poi gli aperitivi. In un ambiente ricercato, di design, con il titolare che svela l’ospite fisso del locale: una maxi giraffa bianca di 2,70 metri. 🔗 . 7 maggio 2025 – Nuove apertura e nuovedi. A metà della scorsa settimana La Piadineria ha aperto sul corso, negli ex locali dei Magazzini Chiarugi, il suo secondo punto vendita in città dopo quello aperto nel 2023 in zona scolmatore e dopo alcune assunzioni, altre posizioni sono ancora aperte.Sempre incittà sta per aprire invece una novità assoluta. Si chiama Crostaed alzerà il sipario tra un mese, nei primi giorni di giugno, sul piazzone. Un locale tutto nuovo aperto per volontà di un giovane imprenditore della Valdera, appassionato di vino e cucina. Crosta farà soprattutto schiacciate, di tutti i tipi, sia a pranzo che a cena, e poi gli aperitivi. In un ambiente ricercato, di design, con il titolare che svela l’ospite fisso del locale: una maxi giraffa bianca di 2,70 metri. 🔗 Lanazione.it

