Play-off secondo turno Lega Pro girone C il Crotone pareggia in casa contro la Juventus e passa alla fase Nazionale Negato ai pitagorici un netto rigore

Crotone 0Juventus Next Gen 0Crotone (4-2-3-1): D'Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (Groppelli), Gallo (Schiro'), Vinicius, Ricci (Silva), Tumminello (Murano), Vitale, Gomez (Stronati). All. LongoJuventus Next Gen (5-3-2): Daffara, Turicchia, F. Scaglia, Gil (Citi), Pietrelli, Comenencia (Anghela), Macca, Faticanti, Cudring (Mancini), Guerra, Afena-Gyan (Dema), All. BrambillaArbitro: Antonio Di Reda di MolfettaAss. Francesco Tagliaferro (Faenza) GianMarco Cardinale (Perugia)Quarto giudice a bordo campo: Domenico Leone di BarlettaVAR: Nicolò Baroni di Firenze – Avar Maria Marotta di SapriAmmoniti: Fittante, Cargnelutti, Macca, Mancini, Comenencia, ViniciusAngoli: 5 a 4 per il CrotoneRecupero: 1 e 5 minutiSpettatori: 4.738 incasso euro 43.353,00Mister Longo: "faccio i complimenti alla mia squadra per come si comportano in campo contro qualsiasi avversario.

