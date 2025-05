Pietrasanta | divieto di balneazione alle Focette Ordinanza del sindaco E’ lo strascico del maltempo

© .com - Pietrasanta: divieto di balneazione alle Focette. Ordinanza del sindaco. E’ lo strascico del maltempo.

maltempo che ha flagellato la Versilia riempie anche il mare di materiali e scarichi delle reti fognarie. Al punto da costringere il sindaco di Pietrasanta Alberto, Stefano Giovannetti, a firmare un'Ordinanza che vieta temporaneamente la balneazione in località Focette, nello specchio di mare compreso fra il confine con il Comune di Camaiore e pochi metri dopo via Cipro. Focette è tra le spiagge più gettonate della VersiliaL'articolo Pietrasanta: divieto di balneazione alle Focette. Ordinanza del sindaco. E’ lo strascico del maltempo. proviene da Firenze Post. 🔗 Ilche ha flagellato la Versilia riempie anche il mare di materiali e scarichi delle reti fognarie. Al punto da costringere ildiAlberto, Stefano Giovannetti, a firmare un'che vieta temporaneamente lain località, nello specchio di mare compreso fra il confine con il Comune di Camaiore e pochi metri dopo via Cipro.è tra le spiagge più gettonate della VersiliaL'articolodidel. E’ lodel. proviene da Firenze Post. 🔗 .com

